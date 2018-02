Com medo da Turquia, Obama não reconhece Genocídio Armênio pela quinta vez

Veja meu comentário sobre os Drones no Globo News Em Pauta

Barack Obama mais uma vez se acovardou e não reconheceu o Genocídio Armênio, quando mais de 1 milhão de pessoas foram massacradas pelo Império Otomano. O presidente, em 2008, quando era candidato, havia prometido que faria o reconhecimento se fosse eleito. Mas não cumpriu a promessa em 2009, 2010, 2011, 2012 e agora em 2013, no dia que marca este episódio.

Sabemos o motivo. Obama não quer estremecer as relações com a Turquia, que integra a OTAN. O Estado turco considera crime o reconhecimento do genocídio armênio e faz ameaças diplomáticas. Mas isso não impediu o pequeno Líbano de reconhecer o genocídio, assim como a França, a Argentina, 42 Estados americanos e 3 brasileiros,

A postura de Obama, assim como a do Brasil e de Israel, que também cede à pressão da Turquia, é lamentável. Aliás, sequer entendo porque os turcos não agem como os alemães em relação ao Holocausto e reconhecem ter ocorrido o genocídio. Faz quase cem anos e ainda era o Império Otomano. Como diz o presidente dos EUA, quando era apenas senador, existem provas irrefutáveis de que o genocídio aconteceu.

