Com vitória de Ahmadinejad, a nova escalação do Oriente Médio está completa

DIRETO DE BEIRUTE



O novo mapa político do Oriente Médio está completo. A primeira mudança ocorreu no ano passado, quando Barack Obama venceu as eleições presidenciais nos Estados Unidos. O realismo na política externa americana, com uma certa dose de idealismo, substituiu o neo-conservadorismo idealista da administração anterior de George W. Bush, que em parte também já começava alterar as suas posições, com a emergência do secretário da Defesa Robert Gates, mantido pelos democratas, e a redução no poder do vice-presidente Dick Cheney.

Em fevereiro, depois de uma guerra, os israelenses foram às urnas e elegeram uma coalizão conservadora. Como premiê, o pragmático Benjamin Netanyahu. O Ministério da Defesa ficou com o enfraquecido Ehud Barak, tradicionalmente de esquerda mas perdido nos últimos anos. A chancelaria caiu nas mãos do ultra-nacionalista Avigdor Lieberman e outros cargos foram ocupados por partidos religiosos que, em alguns casos, rejeitam a criação de um Estado palestino. O Kadima, uma agremiação de ex-direitistas que incorporaram a defesa de uma paz com os palestinos, lidera a oposição.

Os libaneses votaram majoritariamente na coalizão formada pelas facções cristãs de Michel Aoun aliadas aos grupos xiitas Hezbollah e Amal. Mas a vitória, devido ao sistema de votos que dá mais peso a alguns distritos em detrimento de outros (aceito pelos perdedores), foi da coalizão 14 de Março, dos sunitas de Saad Hariri, drusos e outras facções cristãs, aliadas da Arábia Saudita, Egito e EUA.

Ontem foi a vez dos iranianos. Mahmoud Ahmadinejad, segundo números oficiais, se reelegeu com quase o dobro de votos do seu opositor, Mir Hussein Moussavi. Difícil dizer se houve fraude ou não, pois, diferentemente do Líbano, não há observadores internacionais. Mas o atual presidente será mantido no poder por pelo menos quatro anos.

A Síria, o Egito, a Arábia Saudita e a Jordânia não realizam eleições livres para escolher os seus chefes de Estado. Portanto, a não ser que aconteça uma revolução ou um deles morra, Bashar al Assad, Hosni Mubarak e os dois reis Abdullah serão os líderes de seus países.

Faltam os palestinos. O mandato de Mahmoud Abbas se encerrou em janeiro, mas as autoridades palestinas, sem o consetimento do Hamas, o prorrogaram por mais um ano. O Parlamento, majoritariamente controlado pelo Hamas, grupo islâmico palestino que aceita reconhecer Israel nas fronteiras pré-1967 por apenas dez anos. Com muitos membros em prisões israelenses, as eleições parlamentares estão marcadas para janeiro de 2010.

Até lá, teremos Obama, Netanyahu, Saad Hariri (Michel Sleiman, presidente), Ahmadinejad, Assad, Abdullah hashemita, Abdullah saudita, Mubarak e Abbas.

Há cinco anos, apenas como curiosidade, a escalação era Bush, Sharon, Rafik Hariri (Emile Lahoud, presidente), Khatami, Assad, Abdullah, rei Fahd, Mubarak e Arafat. Não chegaram à paz. Bush, Lahoud e Khatami terminaram o mandato, Sharon está em coma, Hariri foi assassinado, Arafat morreu e o restante está no poder ainda.

Há dez anos, Clinton, Barak, Salim al Hoss (Emile Lahoud, presidente), Khatami, Hafez al Assad, rei Abdullah (Hussein havia acabado de falecer), rei Fahd, Mubarak e Arafat. Clinton se tornou marido da secretária de Estado, Hafez morreu, assim como Fahd.

Khadafi e Saddam

O coronel (ele gosta de ser chamado assim) Muammar Khadafi já se tornou um veterano da escalação do Oriente Médio. Conseguiu se tornar uma caricatura de si próprio. As imagens do líder líbio na Itália dizem tudo sobre ele.

O Iraque permanece uma coisa à parte no Oriente Médio. Mas, apenas como lembrança, Saddam Hussein tampouco faz parte dos líderes da região. Caiu em 2003 e, depois, foi enforcado.

