Como é a relação de Israel com o Mundo Árabe?

Na palestra de hoje no Centro de Cultura Judaica, a convite da Confederação Israelita do Brasil (CONIB) e aberta ao público, tratarei das relações de Israel com o Mundo Árabe. Será distinta da que realizei sobre a Guerra da Síria, no Clube Sírio, no sábado.

Começarei explicando como era o mundo árabe até 2011. Basicamente, monarquias absolutistas no Golfo Pérsico e no Marrocos, repúblicas autoritárias no Norte da África, na Síria e no Yemen, democracia sectária no Líbano, impasse na Palestina e Guerra Civil no Iraque.

Hoje, ainda temos monarquias absolutistas no Golfo Pérsico enfrentando problemas domésticos, transição política na Tunísia, um novo regime militar no Egito, caos na Líbia e no Yemen, reformas no Marrocos, Guerra Civil na Síria e no Iraque, instabilidade na democracia sectária libanesa e manutenção do impasse na Palestina.

E como é a relação de Israel com este novo Mundo Árabe, distinto de 2011? Será isso que tentarei responder, dividindo os países árabes em três grupos nas suas posturas sobre os israelenses.

Indiferentes – São os países para os quais a questão Israel-Palestina é marginal, não afetando em quase nada suas políticas domésticas e suas posições internacionais

Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Iraque, Emirados Árabes, Kuwait, Yemen e Bahrain

Parceiros – São aliados de Israel ou mantêm parcerias com os israelenses em alguns temas específicos, embora sem relações formais

Egito, Jordânia, Arábia Saudita, Qatar e Omã

Inimigos – Possuem conflitos abertos com os israelenses

Síria, Líbano e Palestina

O restante da discussão, claro, será na palestra. Deixarei metade do tempo aberto para perguntas.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

