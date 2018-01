Como é o sorteio para escolher o Papa Copta, líder dos cristãos egípcios?

O Papa Francisco se reunirá com o Papa Teodoro II na sua visita ao Egito nesta sexta. Mas como assim Papa Teodoro II? Ele é o Papa da Igreja Copta. Diferentemente das Igrejas Ortodoxas, que possuem patriarcas, a Copta tem um papa. Deixa explicar melhor – os ortodoxos possuem patriarcas em diferentes lugares, como Damasco (antioquino) e Moscou. O Patriarca de Constantinopla (hoje Istambul), no entanto, é Patriarca Ecumênico da Igreja Grego-Ortodoxa, sendo ele o primeiro entre os iguais, mas não é considerado Papa.

Já os cristãos coptas, que representam 10% da população egípcia e são perseguidos, têm um Papa. Este Papa hoje se chama Teodoro II, entronizado em novembro de 2012. O mais interessante é a forma para escolher o Papa copta. Os clérigos primeiro se reúnem e formulam uma lista de três nomes. Os pré-escolhidos são colocados em uma urna. Em público, uma criança de seis anos, com os olhos vendados, é responsável por sortear o escolhido. O objetivo seria que Deus tivesse um papel na escolha de seu representante. Vejam o vídeo ">aqui

Guga Chacra, blogueiro de política internacional do Estadão e comentarista do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

