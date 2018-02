Como fica a Palestina sem o moderado Fayyad?

Leia também

Salam Fayyad foi sem dúvida muito bom para melhorar a administração dos territórios palestinos. Ramallah, por exemplo, deixou de ser aquela cidade caótica dos anos de Yasser Arafat e hoje lembra algumas metrópoles do interior de São Paulo. Mas este histórico o coloca como um bom gerente, não um estadista. Com enorme suporte internacional, mas com pouco apoio doméstico, o premiê palestino decidiu renunciar. Agora, quatro cenários são possíveis.

Primeiro, o primeiro-ministro pode permanecer no cargo por tempo indeterminado, como já aconteceu com outras autoridades palestinas. A segunda possibilidade seria um outro tecnocrata substitui-lo no cargo. A terceira opção seria a escolha de uma liderança mais política do Fatah. A última poderia ser uma coalizão do Fatah com o Hamas, acabando com a divisão entre a Cisjordânia e Faixa de Gaza.

O certo, neste cenário, é que a mais moderada liderança palestina da história corre o risco de desaparecer. Tenham certeza, Fayyad é melhor que o Hamas para os palestinos. Visitem Ramallah e Gaza para comprovar.

