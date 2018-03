Como o hummus ajuda a entender o Oriente Médio?

Há uma disputa sobre a origem do hummus do falafel, do quibe e de outros pratos que, no Brasil, associamos aos libaneses. Afinal, no caso do hummus e do falafel, também são vistos em outras partes do mundo como pratos israelenses e palestinos. E alguns dizem ter comido na Turquia. Outros lembram que o iogurte grego também existe na Síria (labne ou coalhada) e em muitos outros países, especialmente a Turquia.

Na verdade, esta disputa é uma bobagem porque o hummus, o falafel, o quibe o tabouli e tantas outras comidas são muito mais antigos do que o Líbano, Israel, Síria, Chipre Grécia (se levarmos em conta o país atual) e todos os demais países da região, incluindo o atual Estado egípcio, que não é o mesmo da época dos faraós.

Estas comidas foram criadas na região do Mediterrâneo oriental. Em lugares onde hoje estão estas nações que integraram diferentes impérios ao longo da história, incluindo o Romano e o Bizantino, e, mais recentemente, o Otomano. Mais uma vez, e gosto de insistir nisso, era uma faixa que se iniciava em Alexandria (Egito) e terminava em Salonika (Grécia) e ficou conhecida como Levante.

Embora Israel hoje seja o país dos judeus, havia mais judeus na época vivendo espalhados por toda a região. Já escrevi hoje e volto a escrever algo que acho surpreendente para muitas pessoas – judeus, no início do século 20, eram a maior pluralidade de Bagdá e de Salonika, ambas cidades então governadas pelo Império Otomano. Havia também muitos judeus em Beirute, Damasco e Aleppo, onde o hummus, o falafel e o quibe eram e são muito populares. E muitos deles, assim como os que viviam na região da Palestina, introduziram estes pratos em Israel, hoje também consumidos por judeus de origem europeia.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Portanto não existe esta questão de quem criou estes pratos. São pratos que, genericamente, podem ser classificados como otomanos e hoje existem ao redor do mundo, incluindo no Brasil e nos EUA. Genericamente, podem ser chamados de sírio-libanês, otomano. Árabe? Sim, embora sejam muito mais relacionados com os países do Mediterrâneo, sejam eles árabes, como Síria e Líbano, ou não, como Israel e Turquia. Os sauditas possuem uma culinária completamente distinta.

E esta culinária independe da religião. Cristãos, muçulmanos (sunitas e xiitas), judeus e drusos comem hummus. Aliás, qualquer ser humano com um mínimo de paladar come hummus. E isso serve para mostrar que, ao receber refugiados sírios, não pergunte porque eles não foram para a Arábia Saudita (muitos foram) que teria uma cultura mais próxima da deles. Não tem. Os sírios são um povo totalmente integrado à cultura mediterrânea oriental, que influenciou também a cultura brasileira.

Resumindo, onde se come a melhor comida “otomana”? Eu diria que na Síria e no Líbano, mas sou enviesado e minha opinião deve ser vista com enorme cautela.

Guga Chacra, blogueiro de política internacional do Estadão e comentarista do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires