Como seria o governo de Israel se os israelenses fossem apenas de …

Como seria o governo de Israel…

…se todos os israelenses fossem de Jerusalém

O Likud, de Benjamin Netanyahu, (24%)poderia formar uma coalizão de governo apenas com os partidos religiosos de direita. O principal parceiro seria o United Torah–Judaism (19%). O ultra-ortodoxo Shas (15%) garantiria a maioria sem a necessidade de aliança com o anti-árabe Israel Beitenu (6%), de Avigdor Lieberman. A oposição seria fraca, com o Kadima (11%), os trabalhistas (6%) e o Meretz (3%)

…se todos os israelenses fossem de Tel Aviv

O Kadima (34%) poderia liderar uma coalizão de centro-esquerda apenas com o apoio dos Trabalhistas (15%) e do Meretz (8%). O Likud (19%) ficaria na oposição com os partidos religiosos (somados, menos de 10%)

…se todos os israelenses fossem do assentamento de Ariel

O Likud (45%) poderia governar praticamente sozinho, se aliando a pequenos partidos. A oposição seria dominada pelo Israel Beitenu (31%). O Kadima (10%) e os trabalhistas (2%) seriam praticamente irrelevantes

…se todos os israelenses fossem de Sderot (cidade atingida por foguetes do Hamas)

O Likud (33%) teria a opção de se aliar ao Shas (13%) e partidos pequenos ou ao Israel Beitenu (23%). O Kadima (12%) e os trabalhistas (5%), que lideraram a operação contra o Hamas em Gaza, formariam uma enfraquecida oposição

…se todos os israelenses fossem de Umm al-Fahm (maior cidade árabe de Israel que não seja mista)

Israel seria um país comunista. O Hadash, com deputados judeus e árabes, teria 54% dos votos. Eles poderiam ter um governo de unanimidade com os outros partidos árabes. Likud, Kadima, trabalhistas e Israel Beitenu zeraram e não entrariam no Knesset

…se todos os israelenses morassem em kibutzim

Israel seria governado por uma coalizão do Kadima (31%), os trabalhistas (31%) e o Meretz (18%). Praticamente não haveria religiosos. Na oposição, o Likud (6%)

