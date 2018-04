Da Al Qaeda ao Arizona – A culpa é do assassino e do terrorista, não do islã ou da direita americana

O ataque contra a deputada Gabrielle Giffords que deixou outras seis pessoas mortas não pode ser atribuído à direita ou à Sarah Palin. A ação foi cometida por um desequilibrado mental que sequer era fã da ex-governadora do Alaska ou integrava grupos ligados ao Tea Party. Mais importante, seu ódio à congressista é anterior ao surgimento de Palin no cenário político nacional.

Culpar a direita americana, que dificilmente pode ser chamada de homogênea, equivale a condenar os muçulmanos por atos terroristas cometidos pela Al Qaeda. A culpa é do assassino e do terrorista. Não de uma religião ou de uma ideologia. E, assim como no islamismo, onde há sunitas e xiitas, radicais e moderados, seculares e religiosos, na direita dos EUA há enormes divisões, de libertários e conservadores, republicanos e independentes, a favor e contra os direitos dos homossexuais, a favor e contra o direito ao aborto.

É aquela velha história que eu repito aqui mais uma vez. Existem 10 milhões de palmeirenses. Destes, 1 milhão acompanham regularmente o time. Cerca de 50 mil vão ao estádio todos os meses. Cinco mil são da Mancha Verde. Cinquenta destes são violentos. E um ou dois podem cometer um ato violento. O que, portanto, ser palmeirense tem a ver com a violência? Nada. O mesmo vale para o criminoso que feriu Giffords e os terroristas espalhados pelo mundo. Tratem como criminosos os responsáveis. Se alguém incitou o crime, deve ser condenado como cúmplice. Não foi o caso de Palin.

