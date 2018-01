Dá para explicar quais as chances de Trump ser candidato republicano?

O Partido Republicano se divide entre o establishment e a base nestas primárias. Não é diferente do que ocorreu em 2008 e 2012. Nas duas ocasiões, no fim, candidatos do establishment venceram, mas acabaram derrotados nas eleições gerais.

Na avaliação da base, candidatos do establishment, como Mitt Romney (ex-governador de Massachusetts e ultra bem sucedido investidor de Private Equity) e John McCain (senador e herói da Guerra do Vietnã), provam que políticos moderados, para os padrões republicanos, são incapazes de derrotar os democratas porque não incendeiam o eleitorado mais conservador do partido. Por este motivo, desta vez, o candidato deveria ser um conservador verdadeiro. O nome mais forte seria o de Ted Cruz, senador pelo Texas.

Na avaliação do establishment, porém, apenas figuras mais moderadas teriam condições de vencer ao atrair o eleitorado independente, mais centrista, e também elevando a parcela de votos republicanos entre hispânicos, negros e asiáticos. Por este motivo, defendem alguém moderado. O ideal, neste caso, seria o ex-governador da Florida Jeb Bush, o governador de Ohio, John Kasich, e o governador de Nova Jersey, Chris Christie.

Marco Rubio, por sua vez, estaria no meio de campo. É conservador, embora não tanto quanto Cruz, e, ao mesmo tempo, desfruta de respeito entre o establishment republicano. Desta forma, é, nas bolsas de apostas, o favorito para vencer as primárias.

Donald Trump não se encaixa em nenhum dos dois grupos, mas conseguiu criar uma base própria de apoio com suas declarações preconceituosas (eleitores mais extremistas). O temor do establishment é que sua vitória nas primárias seja a garantia da eleição de Hillary, visto que sua penetração nas minorias e entre o eleitorado independente é muito baixa. Além disso, o Partido Republicano não concorda com suas posições radicais contra muçulmanos e imigrantes. Parcela da base também o teme por não ser religioso e ter posições mais à esquerda em economia, sendo contra o livre comércio.

Ben Carson e Carly Fiorina, um pela base e a outra pelo establishment, são outsiders respeitados como pessoas, mas visto como inexperientes na política. O neurocirurgião, por exemplo, chamou o Hamas equivocadamente de hummus (a comida) em palestra para a comunidade judaica, que o criticou pelo pouco conhecimento do conflito israelo-palestino.

Diante deste cenário, o mais provável é a eleição se dividir em três frentes – Rubio, Cruz e Trump. Diante das análises, que levam em conta pesquisas, bolsas de apostas e apoio de governadores, senadores e deputados, Rubio é o favorito, mas não tanto quanto Romney em 2012 e Hillary neste ano. Está mais para Hillary em 2008, quando ela perdeu. Trump tem sim chances, mas seria o segundo favorito, junto com Cruz (bem mais hábil politicamente). Não é, porém, impossível Jeb e talvez Christie crescerem. McCain também se enfraqueceu em determinados momentos das primárias de 2008 e acabou o escolhido. Neste ano, porém, a base terá uma voz mais forte do que em primárias passadas.

Para completar, já há republicanos preferindo a derrota para, daqui quatro anos, entrar com Paul Ryan, considerado o mais completo político republicano das últimas décadas e atual presidente da Câmara dos Deputados. Em tempo, ele condenou formalmente Trump ontem pelas declarações contra os muçulmanos (e, obviamente, não é de esquerda).

Guga Chacra, blogueiro de política internacional do Estadão e comentarista do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires