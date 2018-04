De 2010 a 2012 – Obama ainda pode repetir Reagan e Clinton

COMENTÁRIOS SOBRE AS ELEIÇÕES BRASILEIRAS NÃO SERÃO PUBLICADOS

A popularidade de Barack Obama está em queda. Segundo a maior parte das pesquisas, o presidente americano possui pouco mais do que 40% de apoio. Nas eleições para o Congresso, os republicanos devem assumir o controle da Câmara dos Deputados e têm condições de conquistar a maioria também no Senado.

Alguns analistas se antecipam para dizer que dificilmente Obama conseguirá se reeleger. Discordo. Primeiro, a popularidade do atual presidente supera às de Reagan e Clinton no mesmo período do primeiro mandato, apesar de Obama ter que lidar com uma taxa de desemprego que é mais do que o dobro da média tradicional. Tanto Reagan quanto Clinton também viram seus partidos serem derrotados nas eleições para o Congresso depois de dois anos no poder.

Para completar, na história recente americana, candidatos apenas não foram reeleitos quando tiveram que enfrentar primárias. Foi o caso de George Bush pai e de Jimmy Carter. Como Hillary Clinton está no governo de Obama, está praticamente descartado que alguém enfrente o atual presidente.

Basicamente, ainda é cedo para dizer que Obama perderá ou vencerá as eleições presidenciais de 2012.

