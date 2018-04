De Al Capone a Bin Laden – Os estereótipos da Máfia “Italiana” e do Terrorismo “Islâmico”

Décadas atrás, ser italiano era sinônimo de mafioso nos Estados Unidos. Conforme vimos ontem, a Máfia não acabou em Nova York. Cerca de 130 membros das cinco grandes famílias foram detidos. Mas ninguém usa a expressão mais de “estes italianos mafiosos”. Até mesmo porque o governador do Estado, Andrew Cuomo, e o ex-prefeito Giuliani têm origem na Itália.

O mesmo deveria valer para o terrorismo cometido pela Al Qaeda. Devem culpar a organização terrorista, não uma religião ou uma determinada origem. É inacreditável que, nos dias atuais, ainda julguem as pessoas baseando-se na religião ou na origem étnica delas.

Ser muçulmano não implica ser terrorista. Ser árabe, tampouco. Ser italiano não é sinônimo de ser mafioso. Nem todo bilionário russo é criminoso. Os americanos sabem bastante do resto do mundo – quantos centros de estudo dos EUA existem em São Paulo ou no Rio e quantos centros de estudo brasileiros existem em Nova York ou Washington?

Mais importante, nem todos israelenses odeiam palestinos. E nem todos palestinos odeiam israelenses. A rivalidade entre estes dois povos tampouco é milenar. Existe há menos de um século. Muitos israelenses discordam da ocupação da Cisjordânia. Muitos palestinos discordam dos ataques de foguetes do Hamas.

No blog, cansei de ler comentários de pessoas dizendo “os muçulmanos”, “os judeus”. Quais muçulmanos? Quais judeus?

Comentários islamofóbicos, anti-semitas e anti-árabes ou que coloquem um povo ou uma religião como superiores não serão publicados. Tampouco ataques entre leitores ou contra o blogueiro. Pessoas que insistirem em ataques pessoais não terão mais seus comentários publicados. Não é permitido postar vídeo. Todos os posts devem ter relação com algum dos temas acima. O blog está aberto a discussões educadas e com pontos de vista diferentes

