De Beirute a Damasco – Na Síria, a religião importa menos do que no Líbano

Existe uma diferença fundamental no sectarismo libanês e no sírio. No Líbano, ao desembarcar no aeroporto com meu sobrenome Chacra, os oficiais de imigração sempre me perguntam a religião. Ficam satisfeitos apenas depois de eu dizer que meu avô era cristão ortodoxo. Havia até uma propaganda de um banco no passado em que uma sucessão de pessoas dizia – “Eu sou cristão maronita; Eu sou muçulmano sunita; Eu sou muçulmano xiita; Eu sou cristão ortodoxo; Eu sou druzo”. Em seguida, a voz do locutor completava – “Quando seremos libaneses?”

Na Síria, isso não existe. Os sírios acham deselegante perguntar a religião. Caso sejam questionados, responderão indagando o motivo da pergunta. Dificilmente falarão sou “sunita” ou “alauíta”. Preferirão sempre a definição “muçulmano”. Os cristãos sírios sempre foram bem integrados à sociedade. A noção de uma religião contra a outra é menor

As diferenças entre a Síria e o Líbano se devem à construção destas duas sociedades. Desde o mandato francês, havia separação religiosa no poder em Beirute. Conforme escrevi diversas vezes, no Líbano, por lei, o presidente precisa ser cristão maronita, o premiê, sunita, e o presidente do Parlamento, xiita. Metade dos deputados é muçulmana; a outra, cristã. Estas divisões seguem pela sociedade libanesa.

Na Síria, nunca houve diferenças entre os grupos religiosos. Todos são sírios e ponto final. Verdade, por lei, o presidente ainda precisa ser muçulmano. Mas, na prática, também precisa ter sobrenome Assad, o que nivela todos os demais cidadãos.

Mesmo na época do Império Otomano, especialmente em seu final, os cristãos sírios eram tratados de forma distinta da dos libaneses. Os primeiros eram obrigados a servir nas Forças Armadas otomanas. Os do Líbano, não. O governador da subprovíncia do Monte Líbano era cristão, ainda que não árabe. Os cristãos de Damasco e Aleppo eram governados por uma administração muçulmana.

As diferenças nas divisões religiosas no Líbano e na Síria ajudam a entender a menor possibilidade de uma disputa sectária em Damasco quando comparada a Beirute.

