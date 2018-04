Viajo daqui a pouco de Beirute para Nova York, com escala de algumas horas na Alemanha. Volto a publicar post e comentários domingo à noite. Provavelmente, o tema será Irã, onde muita coisa pode acontecer ao longo dos próximos dias. As pessoas estão nas ruas de Teerã e todo o Oriente Médio está em compasso de espera diante do cenário iraniano. O resultado certamente alterará toda a política para a região.