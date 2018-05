De Damasco a Aleppo – Será que a repressão de Assad funcionará?

no twitter @gugachacra

Se houver protestos de grandes dimensões em Damasco ou Aleppo nesta sexta-feira, será um claro sinal da deterioração do poder de Bashar al Assad. Até agora, o líder sírio não enfrentou manifestações que tenham reunido milhares de pessoas contra o seu governo nas duas maiores cidades da Síria.

Caso não ocorram protestos em Daara, Homs ou Latakia, provavelmente saberemos que a política de repressão do regime alcançou os resultados esperados, pelo menos no curto prazo. Estas três cidades concentraram os maiores protestos nos últimos dias. Tanto em Daara quando em Homs, forças de segurança lançaram uma ampla ofensiva, matando dezenas de pessoas.

O fim do regime na Síria não deve ocorrer de um dia para outro, mesmo que venha a acontecer. O importante será acompanhar a tendência. Um mês atrás, estava completamente descartada a possibilidade de Assad ser deposto e o regime acabar. Nas últimas duas semanas, já passaram a comentar sobre esta possibilidade, ainda que remota. Talvez, na semana que vem, comecemos a falar sobre o “quando” será a queda. Ou, talvez, falaremos de mais uma volta por cima de Assad.

Os relatos de rachas no Exército e saída de membros do Baath indicam uma tendência de ruptura, mas ainda não significam que o regime tenha perdido o controle. Insisto, em meio ao casamento real, acompanhem os acontecimentos na Síria. Eu estarei ligado o tempo todo e, no início da tarde aqui do Brasil, escreverei a minha primeira reação. Não é fácil seguir à distância e os relatos de Damasco são sempre tendenciosos, sejam os do governo, sejam os dos opositores.

