De Damasco a Aleppo – Síria é a soma do Líbano, Egito e Iraque de Saddam

Há cinco formas de governo dentro do mundo árabe. Uma delas está acabando, que é a dos personalistas. Primeiro foi Saddam Hussein, há oito anos. Muamar Kadafi enfrenta uma guerra civil e Abdullah Saleh, do Yemen, vive seus últimos dias. A segunda forma seria a das monarquias absolutistas. A de Bahrein é a única que corre mais riscos, enquanto as outras seguem relativamente imunes a protestos, apesar de a Jordânia ainda não superado totalmente as manifestações.

A terceira via é a dos regimes de partidos ou coalizões, como o Egito de Hosni Mubarak ou a Argélia. A quarta, no Líbano e no Iraque, envolve uma espécie de democracia sectária frágil. Já a Síria seria uma quinta forma de governar. De um lado, existe o lado personalista, com fotos de Bashar al Assad até em banheiros. Ao mesmo tempo, por trás dele, existe toda uma estrutura do Partido Baath e sua aliança com a elite síria, em um regime com um verniz do Cairo dos tempos de Mubarak. Por último, existe a questão sectária, em um país majoritariamente sunita, mas com minorias druzas, cristãs e alauítas.

A Síria tem, portanto, um pouco do Egito, do Iraque de Saddam e do Líbano. É controlada por um partido, com um líder personalista e divisões sectárias.

O lado egípcio do regime sírio seria o partido Baath e sua aliança com a elite comercial de Damasco e Aleppo. Os primeiros sempre dependeram dos outros e vice-versa. Com os levantes, porém, os empresários damascenos e alepinos podem abandonar os políticos se perceberem que a balança de poder se alterou. Isso ainda não aconteceu.

O lado personalista depende da popularidade de Bashar. O líder sírio era popular antes do início dos levantes. Talvez fosse o autocrata árabe com mais simpatia nas ruas de seu país. Mas, depois das mortes de centenas de pessoas, a imagem do homem bondoso e reformista deve certamente ter acabado. Bashar nada mais seria do que um clone de seu pai.

O lado sectário assusta muitos. Os países com divisões entre religiões no Oriente Médio tendem a ter conflitos civis. Foi assim no Líbano e no Iraque. A Síria esteve salva devido em parte ao regime, que sempre serviu de garantia para cristãos, druzos e alauítas. Muitos temem que a queda de Assad leve a uma guerra. Ainda é cedo para dizer. Mas os levantes não seguem linhas sectárias e talvez o regime use esta moeda para assustar os EUA e a Europa, que ficariam mais reticentes a defender a queda de Assad.

O jornalista Gustavo Chacra, mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia, é correspondente de “O Estado de S. Paulo” em Nova York. Já fez reportagens do Líbano, Israel, Síria, Cisjordânia, Faixa de Gaza, Jordânia, Egito, Turquia, Omã, Emirados Árabes, Yemen e Chipre quando era correspondente do jornal no Oriente Médio. Participou da cobertura da Guerra de Gaza, Crise em Honduras, Crise Econômica nos EUA e na Argentina, Guerra no Líbano, Terremoto no Haiti e crescimento da Al Qaeda no Yemen. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires. Este blog foi vencedor do Prêmio Estado de Jornalismo em 2009, empatado com o blogueiro Ariel Palacios