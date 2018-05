De Hafez a Bashar – Cresce a chance de o regime de Assad cair

no twitter @gugachacra

Apesar de ainda considerarem provável a permanência de Bashar al Assad no poder em Damasco, analistas já não descartam a possibilidade de o líder sírio ser deposto caso as manifestações continuem se intensificando como ontem.

“Os protestos na Síria aumentaram o risco para o regime de Assad e complicaram a sua estratégia usar a força contra os opositores e realizar reformas que agradem o restante da população. Há sinais de que as forças opositoras começaram a se armar, apesar de a maior parte dos protestos serem pacíficos”, segundo o analista Ayham Kamel, da Eurasia.

Na avaliação dele, o cenário mais provável (45%) é o de Assad conseguir conter os protestos. A chance de ele se manter no poder, mas enfraquecido, é de 35%. E a mudança de regime, por enquanto, tem uma possibilidade de 20%. Uma semana atrás, as consultorias de risco político praticamente descartavam esta hipótese, indicando que cada vez mais o líder sírio perde força.

Sempre exibido como coeso, o regime sírio tem diferenças internas, incluindo a forma de reprimir os protestos. O Exército não estaria tão interessado em usar a violência em larga escala. Mas membros do Partido Baath pressionam Assad a ser duro como ser pai em Hama, nos anos 1980. Na época, o então líder sírio Hafez al Assad levou adiante o massacre de milhares de civis para reprimir levante de radicais islâmicos ligados à Irmandade Muçulmana.

“Assad desfruta de mais apoio popular do que outros líderes do Oriente Médio derrubados nos levantes recentes, como o tunisiano BenAli e o egípcio Hosni Mubarak. Mas se ele está gastando seu capital político ao combater os protestos com violência”, diz Mohammad Bazzi, do Council on Foreign Relations.

Até agora, quase 300 pessoas foram mortas pelas forças do governo da Síria.

