De Hama a Daara – Bashar repete o pai e prepara massacre contra cidade

no twitter @gugachacra

O avanço das forças de segurança sírias sobre as áreas com mais protestos contra o governo indica que Bashar al Assad decidiu aplicar “as regras de Hama” na cidade de Daara, onde eclodiram os levantes contra o regime. O termo, criado por Thomas Friedman em seu livro “From Beirut to Jerusalem”, explica a forma de alguns governos árabes lidarem com a oposição.

O caso mais célebre ocorreu justamente em Hama, quando, No início dos anos 1980, a Irmandade Muçulmana organizou nesta cidade atos contra Hafez al Assad, pai de Bashar. Entre as iniciativas, estava a tentativa de matar o então líder sírio para depois tomar o poder. A resposta de Hafez foi enviar suas forças para massacrar a população de Hama. Ao menos 20 mil pessoas morreram, incluindo mulheres e crianças. Muita gente fala de Sabra e Chatila, condenando Israel e seus aliados falangistas do Líbano pela morte dos refugiados palestinos. Mas a ação em Beirute equivale a um décimo do que aconteceu na Síria.

No Egito e na Tunísia, durante os atuais levantes, “as regras de Hama” não funcionaram. Na Síria, ainda é cedo para dizer. Mas o massacre será inevitável. Linhas de telefone ao redor da cidade foram cortadas. Tanques enviados. A fronteira com a Jordânia, fechada. Nem pensar em conexão a internet. Hoje, ser opositor a Assad em Daara pode significar sentença de morte.

Será difícil saber com exatidão o que irá acontecer. O acesso à cidade está impedido. Jornalistas sírios sofrem censura. Correspondentes estrangeiros não recebem vistos. Outros ficam restritos à circulação em cidades pró-Assad, como Aleppo e Damasco. Os grupos opositores exageram na descrição dos acontecimentos. O regime sírio nem se fala. Toda a informação é controlada.

Provavelmente, não morrerão 20 mil pessoas como em Hama. Isso seria impensável nos dias de hoje. Mas centenas de vítimas se juntarão às outras cerca de 300 já mortas pelas forças de segurança. Muitas serão presas e torturadas. Daara poderá se transformar na Tahrir às avessas. Uma foi o símbolo da liberdade de um povo. A outra será o símbolo da opressão de um regime

No Oriente Médio, nem tudo é igual. A Síria não é o Egito.

Comentários islamofóbicos, anti-semitas e anti-árabes ou que coloquem um povo ou uma religião como superiores não serão publicados. Tampouco ataques entre leitores ou contra o blogueiro. Pessoas que insistirem em ataques pessoais não terão mais seus comentários publicados. Não é permitido postar vídeo. Todos os posts devem ter relação com algum dos temas acima. O blog está aberto a discussões educadas e com pontos de vista diferentes. Os comentários dos leitores não refletem a opinião do jornalista

O jornalista Gustavo Chacra, mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia, é correspondente de “O Estado de S. Paulo” em Nova York. Já fez reportagens do Líbano, Israel, Síria, Cisjordânia, Faixa de Gaza, Jordânia, Egito, Turquia, Omã, Emirados Árabes, Yemen e Chipre quando era correspondente do jornal no Oriente Médio. Participou da cobertura da Guerra de Gaza, Crise em Honduras, Crise Econômica nos EUA e na Argentina, Guerra no Líbano, Terremoto no Haiti e crescimento da Al Qaeda no Yemen. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires. Este blog foi vencedor do Prêmio Estado de Jornalismo em 2009, empatado com o blogueiro Ariel Palacios