De NY a NY – Dez anos depois do 11 de Setembro, Wall Street vira área residencial

Símbolo do sistema financeiro internacional, a região de Wall Street aos poucos se transforma em um bairro residencial. Edifícios que antes pertenciam a bancos são convertidos em condomínios familiares. Ao lado da imagem de banqueiros de terno escuro eternizados em dezenas de filmes, casais de jeans e camiseta empurram seus carrinhos de bebês. Outros de moletom de universidade levam seus cães para passear no calçadão diante da Bolsa de Valores. Restaurantes, que funcionavam apenas nos almoços de segunda à sexta, ficam lotados nos jantares de sábado.

Segundo censo do governo dos Estados Unidos, essa área, conhecida como Financial District e seu apêndice Battery Park, registrou o maior crescimento populacional de todas as regiões de Nova York na última década. O aumento se intensificou nos anos seguintes ao 11 de setembro, quando o prefeito Michael Bloomberg, para revitalizar o bairro, deu incentivos fiscais para quem se mudasse para as proximidades do alvo dos atentados terroristas.

Ao mesmo tempo, os bancos, antes concentrados ao redor da Bolsa de Valores, acentuaram uma tendência de décadas e se transferiram para Midtown, no quadrilátero formado pelo Times Square, Grand Central Station e o Central Park. Com a difusão das negociações eletrônicas, fundos de investimento também optaram por zonas mais distantes do tradicional downtown, indo para subúrbios como Greenwich.

“Eu me mudei para o Financial District porque queria morar em um prédio novo e que tivesse academia, piscina, terraço para tomar sol e com isolamento acústico”, afirma Gustavo Meyer, que trabalha no mercado financeiro. “No meu prédio, especificamente, tem até uma secretária comunitária. E, para completar, o prédio tem um cinema e uma garagem no estilo de São Paulo”, diz.

O consultor Paulo Kluber diz que o custo-benefício de viver no Financial District é um dos melhores de Manhattan. “Preciso caminhar três minutos até o escritório. E tudo de importante na cidade está nesta região, como linhas de metrô, bancos, lojas, restaurantes.”

Arquitetura. Se, ao longo de décadas, Wall Street ficou célebre por edifícios comerciais como o da Standard Oil, agora será a vez do maior prédio residencial dos Estados Unidos ser inaugurado a apenas algumas quadras do que já foi o maior centro financeiro do mundo. Com 78 andares, o Beekman Tower foi projetado pelo arquiteto canadense-americano Frank Gehry, de 81 anos, autor de obras como o Museu Guggenheim de Bilbao. Diante da Brooklyn Bridge e da prefeitura, este gigantesco edifício encobrirá a vista do célebre Wooworth Building. Construído há um século, o prédio de estilo neogótico já foi o mais alto do mundo até ser desbancado pelo Empire State, que fica em Midtown.

O aluguel de um apartamento de um quarto no Beekman está estimado entre US$ 3 mil e US$ 4 mil. Para os padrões do bairro, é elevado. Em média, para morar em um lugar do mesmo tamanho no Financial District, é preciso gastar cerca de US$ 2,5 mil.

Além dos edifícios erguidos para servir como residência, há os antigos prédios de escritórios e bancos que viraram condomínios de alto padrão. Um deles é o 20 Exchange Place. No passado, era a sede do Citibank. Hoje, se transformou em um dos mais disputados endereços residenciais de Wall Street. Pelo menos 20 outros grandes prédios também foram convertidos na área.

As atrações do bairro, segundo corretoras como a Manhattan Prime, são as vistas para a Brooklyn Bridge e a Estátua da Liberdade. “No verão, há concertos ao ar livre no Battery Park, que fica à beira do rio Hudson. A Stone Street tem alguns dos mais badalados restaurantes e bares de Nova York. Os cinemas no World Financial Center são os mais modernos da cidade. A maioria das redes de academias possuem filiais na região, que ainda tem a vantagem de ter por perto quase todas as linhas de metrô”, dizem.

Em setembro, o Financial District ganha mais uma atração. No aniversário de dez anos dos ataques terroristas contra as torres gêmeas, será aberto um memorial para as vítimas no Ground Zero. Os novos edifícios do World Trade Center, após brigas burocráticas, devem ficar prontos nos próximos anos. Mas esses serão só comerciais.

O jornalista Gustavo Chacra, mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia, é correspondente de “O Estado de S. Paulo” em Nova York. Já fez reportagens do Líbano, Israel, Síria, Cisjordânia, Faixa de Gaza, Jordânia, Egito, Turquia, Omã, Emirados Árabes, Yemen e Chipre quando era correspondente do jornal no Oriente Médio. Participou da cobertura da Guerra de Gaza, Crise em Honduras, Crise Econômica nos EUA e na Argentina, Guerra no Líbano, Terremoto no Haiti e crescimento da Al Qaeda no Yemen. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires. Este blog foi vencedor do Prêmio Estado de Jornalismo em 2009, empatado com o blogueiro Ariel Palacios