De Nova York a Washington – Economia pode salvar Obama mesmo se ele fracassar no Oriente Médio

A taxa de desemprego diminuiu nos Estados Unidos em dezembro. Pelo décimo-segundo mês consecutivo, foram criados empregos pela iniciativa privada. Ainda há 9,4% das pessoas buscando trabalho na população economicamente ativa americana. Mas a economia do país já dá sinais de melhora. A crise de 2008 ficou para trás.

Apesar de ser difícil prever o futuro, como nos mostrou Nicholas Nassim Taleb na sua teoria do Cisne Negro, dá para dizer que, se a economia continuar melhorando, Barack Obama deve ser reeleito presidente dos Estados Unidos. Foi assim com Reagan, foi assim com Clinton. E pode ser assim com Obama.

A política externa pesa pouco. George Bush, o pai, realizou uma das mais perfeitas guerras da história americana. Conseguiu o apoio de praticamente todos os países do mundo para lutar contra Saddam Hussein, que havia invadido o Kuwait. Definiu um objetivo claro – remover as tropas iraquianas do país vizinho e impedi-las de agirem da mesma forma no futuro. Conseguiu. Sem precisar ocupar nenhuma outra nação, com poucas baixas civis e praticamente nenhum oficial americano morto.

Na época, os realistas imperavam na política externa americana. Pena que a administração de Bush pai não ocorreu durante melhores momentos econômicos. Ele perdeu a eleição. Os americanos, como os brasileiros, votam com os bolsos. Obama precisa pensar apenas na economia se quiser permanecer na Casa Branca por mais quatro anos. Vencerá, ainda que fracasse no Afeganistão e na resolução do conflito entre israelenses e palestinos – se bem que, neste caso, que presidente americano não fracassou?

