De Nova York ao Cairo – 0% (zero) dos egípcios apoiam candidato da Irmandade à Presidência

no twitter @gugachacra

O próximo presidente do Egito não deve ser da Irmandade Muçulmana e a organização islâmica está distante de ser o grupo dominante na política do Egito. As previsões de que o Cairo se transformará em capital de uma nação teocrática foram exageradas ou, no mínimo, precipitadas. Tampouco está em risco o acordo de paz com Israel, o que já era óbvio devido à ausência total de manifestações contra os israelenses durante o levante que levou à queda de Hosni Mubarak.

Segundo pesquisa do International Peace Institute, nenhum membro da Irmandade alcança 1% das intenções de voto para presidente do Egito. O líder da organização tampouco é mais popular do que figuras seculares. O grupo islâmico também aparece atrás de partidos seculares.

O favorito para vencer as eleições é Amr Mousa, secretário-geral da Liga Árabe. O partido secular Wafd, presente na política egípcia desde bem antes de Gamal Abdel Nassar acabar com a monarquia, deve controlar o Parlamento. E 63% dos egípcios querem manter o acordo de paz com Israel – 18% são contra.

Disputa Presidencial

1 – Amr Mousa (secretário-geral da Liga Árabe) – 37%

2 – Mohammad Tantawi (comandante das Forças Armadas) – 16%

3 – Ahmed Zewaill (Nobel de Química) – 12%

4 – Essan Sharaf (premiê) – 7%

5 – Omar Suleiman (ex-chefe da inteligência) – 5%

6 – Wael Ghonim (executivo do Google) – 2%

7 – Mohammed El Baradei (Nobel da Paz e ex-diretor da AIEA) – 2%

8 – Ayman Nour – (líder da oposição secular) – 1%

Notem que o Egito é um dos raros países do mundo que pode dizer que possui dois Nobel em sua lista de candidatos.

Outro dado interessante é a popularidade de Mousa. Sua imagem é positiva para 80% dos egípcios. Já Mohammed Badie, da Irmandade, tem apenas 10% de aprovação.

Comentários islamofóbicos, anti-semitas e anti-árabes ou que coloquem um povo ou uma religião como superiores não serão publicados. Tampouco ataques entre leitores ou contra o blogueiro. Pessoas que insistirem em ataques pessoais não terão mais seus comentários publicados. Não é permitido postar vídeo. Todos os posts devem ter relação com algum dos temas acima. O blog está aberto a discussões educadas e com pontos de vista diferentes. Os comentários dos leitores não refletem a opinião do jornalista

O jornalista Gustavo Chacra, mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia, é correspondente de “O Estado de S. Paulo” em Nova York. Já fez reportagens do Líbano, Israel, Síria, Cisjordânia, Faixa de Gaza, Jordânia, Egito, Turquia, Omã, Emirados Árabes, Yemen e Chipre quando era correspondente do jornal no Oriente Médio. Participou da cobertura da Guerra de Gaza, Crise em Honduras, Crise Econômica nos EUA e na Argentina, Guerra no Líbano, Terremoto no Haiti e crescimento da Al Qaeda no Yemen. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires. Este blog foi vencedor do Prêmio Estado de Jornalismo em 2009, empatado com o blogueiro Ariel Palacios