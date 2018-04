De Nova York ao Cairo – O melhor cenário para o Egito e o mundo árabe

Mais comentários das crises no Egito e no Líbano e outras questões internacionais no Twitter, @GugaChacra

O melhor dos cenários para o Egito seria o presidente Hosni Mubarak renunciar e um governo de transição entrar em seu lugar para convocar eleições. Mohammad El Baradei, ex-presidente da Agência Internacional de Energia Atômica e respeitado em todo o mundo, ou o tradicional opositor Ayman Nour que tem praticamente a prisão como casa, seriam os melhores candidatos.

Eleitos, comandariam o Egito rumo à democratização, como Raul Alfonsín na Argentina, para ficarmos em um exemplo mais próximo. Manteriam as alianças do país com os Estados Unidos e Israel. Ao mesmo tempo, poderiam levar o Egito de volta para o posto de líder do mundo árabe, ajudando na resolução do conflito entre Israel e palestinos, em vez de fechar as portas de Gaza como fez na guerra de dois anos atrás.

Há três piores cenários e deixo para vocês decidirem qual seria menos trágico para o Egito. A manutenção da atual ditadura secular, a instalação de um regime islâmico ou o caos completo.

Nesta sexta-feira, está sendo organizada uma mega manifestação de 1 milhão de pessoas no Cairo. Será o dia decisivo. Talvez, Mubarak faça as malas e vá embora, como Ben Ali. Talvez, seja um novo Irã ou uma nova Hungria de 1956. Vamos acompanhar. A melhor forma de saber a tendência é observar a Bolsa de Valores da capital egípcia ou as movimentações em Israel.

