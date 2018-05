De NY a Córdoba – Cristãos novos do Brasil são muçulmanos?

no twitter @gugachacra

Muitos brasileiros de origem portuguesa costumam dizer que são cristãos novos, ou judeus convertidos ao cristianismo no passado. Porém poucos admitem que, na verdade, devam ser muçulmanos convertidos ao cristianismo. Afinal, na época, a Península Ibérica era dominada pelos mouros, que conviviam bem com os judeus e cristãos.

Com a Guerra da Reconquista, os muçulmanos e judeus foram expulsos pelos cristãos. Mas determinados pontos nunca ficaram explicados para mim. No caso, alguns judeus teriam ficado no que hoje é Espanha e Portugal e virado cristãos. Mas o mesmo não é falado dos muçulmanos. Por que? Seria lógico que uma população maior de muçulmanos tivesse permanecido no que hoje é Espanha e Portugal.

Em segundo lugar, até hoje, judeus na Turquia falam ladino, que seria uma espécie de espanhol arcaico. Mas ninguém fala um castelhano de um milênio atrás no Marrocos e Argélia, para onde foram os muçulmanos. Ao contrário, o árabe destes habitantes que deixou marcas no espanhol em palavras como açúcar (Al zucar, em árabe), álcool (al cohool, em árabe) e arroz (al ruz, em árabe).

Mais um ponto que talvez historiadores possam me explicar, já que este é um post mais de questionamentos do que de afirmações. Por que os judeus ibéricos foram para a Turquia e não logo ali para o outro lado do estreito de Gibraltar, no Marrocos? Ou os judeus marroquinos, que se destacaram posteriormente também na França, seriam oriundos da Espanha? Se sim, por que falavam árabe e não ladino? E os muçulmanos “mouros” que estavam no que hoje é Espanha voltaram para o atual território marroquino ou alguns se mandaram para a Turquia?

Historiadores e leitores que conheçam bem esta história, por favor, me ajudem a responder estas perguntas.

Leiam os blogs do Ariel Palacios (Argentina), Adriana Carranca (Afeganistão), Claudia Trevisan (China), Denise Chrispim (Washington) e o Radar Global

Comentários islamofóbicos, anti-semitas e anti-árabes ou que coloquem um povo ou uma religião como superiores não serão publicados. Tampouco ataques entre leitores ou contra o blogueiro. Pessoas que insistirem em ataques pessoais não terão mais seus comentários publicados. Não é permitido postar vídeo. Todos os posts devem ter relação com algum dos temas acima. O blog está aberto a discussões educadas e com pontos de vista diferentes. Os comentários dos leitores não refletem a opinião do jornalista

O jornalista Gustavo Chacra, mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia, é correspondente de “O Estado de S. Paulo” em Nova York. Já fez reportagens do Líbano, Israel, Síria, Cisjordânia, Faixa de Gaza, Jordânia, Egito, Turquia, Omã, Emirados Árabes, Yemen e Chipre quando era correspondente do jornal no Oriente Médio. Participou da cobertura da Guerra de Gaza, Crise em Honduras, Crise Econômica nos EUA e na Argentina, Guerra no Líbano, Terremoto no Haiti e crescimento da Al Qaeda no Yemen. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires. Este blog foi vencedor do Prêmio Estado de Jornalismo em 2009, empatado com o blogueiro Ariel Palacios