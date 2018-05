De NY a Damasco – Assad teme virar um prisioneiro como Gamal Mubarak

no twitter @gugachacra

Os relatos de Gamal Mubarak na prisão são deprimentes. Não consegue comer, não consegue falar. Sua fisionomia mudou. O herdeiro do trono de faraó egípcio se transformou em um prisioneiro comum. O mundo dele acabou, para sempre. Deve envelhecer atrás das grades, como muitos que se opuseram aos 30 anos de ditadura de seu pai. Seu sonho de ser um ditador modernizador foi enterrado pelos manifestantes da praça Tahrir.

No ano passado, Gamal tentou convencer o pai a indicá-lo para a sucessão. Ao mesmo tempo, amparava seus amigos em parceiras de negócios na emergente, ainda que atrasada, economia egípcia. Esta sua iniciativa de querer ser ditador no lugar pai, como um Bashar al Assad do Cairo, fracassou. Os militares nunca gostaram da idéia. O Egito não era uma nação, ainda que ditatorial, onde os herdeiros do poder são os filhos dos autocratas, como em Damasco e ou mesmo em Amã, com o disfarce de monarquia Hashemita.

Gamar Abdel Nasser e Anwar Sadat não foram substituídos por seus primogênitos. A sucessão ocorreu dentro do regime. Com envelhecimento de Mubarak, o comando militar egípcio queria o mesmo. E Gamal deveria cair fora. As manifestações, no fim, ajudaram as Forças Armadas na iniciativa de derrubar o filho do ditador.

Gamal nunca será Assad. O líder sírio, porém, teme se transformar em Gamal e acabar em uma prisão. As manifestações deixaram de se concentrar apenas na fronteiriça Daara. Homs, terra de tantos imigrantes sírios que foram ao Brasil, passou a ser o foco dos protestos contra o governo. As concessões, incluindo a promessa de levantar o estado de emergência, não foram suficientes para conter as manifestações.

Até agora, Assad tem usado a tática da violência. Cerca de 200 pessoas morreram nos protestos na Síria. Mas o uso das forças de segurança apenas irritou ainda mais a população. Caso os protestos cheguem com intensidade a Damasco e Aleppo, a Síria ficará literalmente dividida.

Se o lado do líder sírio vencer, Assad terá conseguido pela terceira vez superar adversidades, como depois da queda de Saddam Hussein, em 2003, e após a retirada das tropas do Líbano, dois anos mais tarde. Mas, conforme comentam em Beirute, está cada vez mais complicado para ele dizer que a Síria se transformaria em um Iraque ou um Líbano, com disputas sectárias.

Na verdade, eu e muitos outros analistas observamos de forma errada a questão. A Síria não é uma ditadura secular controlada pela minoria alauíta em um país majoritariamente sunita. O regime sírio, na verdade, é um acordo entre um líder secular de origem alauíta com uma elite mercantilista sunita de Damasco e de Aleppo.

Por causa desta aliança, as duas principais cidades ainda estão imunes a grandes protestos contra o governo. E cidades alauítas, como Latakia, estão se levantando contra Assad, o que pareceria uma contradição. A Síria vive um momento em que regiões do país abandonadas pelo regime se unem contra o centro do poder em Damasco.

Pelo menos, é o que parece. Não há condições de ter certeza de nada na Síria, já que os repórteres sírios ainda são sujeitos à censura. Há restrições para a cobertura dos acontecimentos. Jornalistas estrangeiros não recebem vistos para acompanhar de perto o que está acontecendo. Outros são obrigados a apelar a pseudônimos. Ficamos restritos há relatos de moradores, grupos de direitos humanos e do próprio governo.

Vamos ver como tudo irá acabar. Assad perdeu a chance de ser um Gorbashev. Agora, ele luta para ser como seu pai, Hafez, e pela força acabar com os levantes. Mas, com seu enfraquecimento nos últimos dias e a impossibilidade de um massacre como o de Hama nos anos 1980, pode acabar como Gamal. Ou, talvez, terminará como o tunisiano Ben Ali, em algum país árabe religioso – uma ironia para o líder secular.

