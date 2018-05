De NY a Jerusalém – Israel quer deportar livreiro palestino do American Colony

no twitter @gugachacra

Meus pais ficarão chateados quando lerem este relato. Os dois, quando vão a Jerusalém, se hospedam no American Colony. Verdade, o hotel mais tradicional da cidade é o King David, que seria o equivalente do Copacabana Palace para o Rio de Janeiro. Mas o mais charmoso, sem dúvida nenhuma, é o American Colony, na parte oriental da cidade, fundado por um casal de missionários americanos no fim do século 19 e sempre considerado uma ilha de neutralidade no conflito entre israelenses e palestinos.

No hotel, intelectuais palestinos cristãos e muçulmanos, diplomatas europeus, espiões americanos, políticos e escritores israelenses se misturaram ao longo de décadas nos bares, nos restaurantes e na piscina deste hotel não muito distante do Portão Damasco, que serve de entrada para a cidade antiga de Jerusalém.

Antes de saírem do hotel, do outro lado da entrada, os visitantes passam por uma pequena livraria que, para muitos, pode ser considerada a melhor de todo o Oriente Médio. Ali, se encontram todos os livros que um estudioso da história da região pode sonhar. Alguns em árabe, outros em hebraico e francês e a maioria em inglês. Eu vi o Richard Gere saindo uma vez.

O livreiro, Munther Fahmi, recomenda suas leituras favoritas. Eu e minha mãe passamos quase três semanas no American Colony em 2004, quando viajamos por Israel e os territórios palestinos. Eu comprei vários livros. Antes de ir embora, Munther me presenteou com o Iron Wall, do israelense Avi Schlaim. Para minha mãe, ele deu um livro usado, chamado de Children From Bethany, que conta a história de uma vila palestina no início do século 20.

Voltei outras vezes e ele sempre lembrava do meu nome e perguntava pela minha mãe. Meu pai, quando me visitou em Jerusalém entre a Guerra de Gaza e as eleições israelenses, também não queria sair de dentro da pequena livraria.

Agora, através de um post da Guila Flint, correspondente da BBC Brasil em Jerusalém, li uma reportagem do Yediot dizendo que Israel não permitirá mais que Munther permaneça em Jerusalém. E escritores israelenses, como Amos Oz e David Grossman, que merecem o Nobel de Literatura há algum tempo, estão escandalizados com a decisão das autoridades de Israel e saíram em defesa do livreiro.

Munther nasceu em Jerusalém. Ao anexar a cidade em 1967, Israel ofereceu a cidadania para os palestinos nascidos ali (mas não os da Cisjordânia). Assim como a maior parte dos palestinos, o livreiro não aceitou, pois isso significaria concordar que a parte árabe da cidade não será parte de um futuro Estado palestino. Em 1973, se mudou para os Estados Unidos. Ao partir, Israel retirou o seu direito de residência. Isto é, o livreiro, que é de Jerusalém há séculos de gerações que se perdem no tronco de sua árvore genealógica, não poderia mais residir na cidade. Ele ficou anos sem ir, até o início dos anos 1990, quando conseguiu a cidadania americana.

Com o passaporte dos EUA, Munther entrava e saia de Israel como turista a cada três meses, indo até a Jordânia e voltando. Tudo para poder viver em Jerusalém, cidade onde nasceu e cresceu. Agora, o governo de Israel afirmou que ele não poderá mais fazer isso e o deportará.

Grossman, escritor israelense disse para o Yediot, jornal de Israel – “É um escândalo o que o governo israelense quer fazer ao deportar um homem nascido em Jerusalém, com uma família com um importante negócio aqui. Ele apenas quer continuar com a sua vida”

Oz, escritor israelense disse para o Yediot, jornal de Israel – “A livraria é um importante centro cultural que reúne pessoas de diversas origens, culturas e nacionalidades”.

A decisão de o livreiro permanecer, segundo o Yediot, está nas mãos do Ministério do Interior

