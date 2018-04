De Teerã a Riad – Nunca um xiita integrou a Al Qaeda

COMENTÁRIOS SOBRE AS ELEIÇÕES BRASILEIRAS NÃO SERÃO PUBLICADOS

Nunca um xiita integrou a Al Qaeda. Inclusive, não há informações sequer de que algum seguidor desta corrente do islamismo tenha se convertido a sunita para ser membro da rede terrorista de Osama Bin Laden. Pode parecer um detalhe, mas temos que levar em consideração isso quando dizemos “mundo islâmico”, como se fosse uma coisa uniforme.

No Bahrein, o principal tema de campanha nas eleições parlamentares deste fim de semana é a falta de representação xiita, maioria da população, no governo. Aliás, como curiosidade, a embaixadora de Bahrein nos EUA é judia. Isso mesmo, mulher e judia.

O Líbano também observa esta divisão. De um lado estão os sunitas, aliados com facções cristãs mais radicais. Do outro, os xiitas do Hezbollah e da secular Amal ao lado de cristãos populistas – mais uma vez, não dá para deixar de notar a ironia de o cristianismo libanês estar dividido.

O atual premiê do Iraque, Nouri al Maliki, tenta formar um governo sem sunitas. Quer dizer, sem árabes sunitas. Porque curdos sunitas fariam parte da coalizão controlada por xiitas.

Portanto o chamado “mundo islâmico” é bem mais complicado e diverso do que costumamos achar. Não apenas por aquele ponto que sempre digo, da libanesa de biquíni e da saudita de burqa. Mas também porque mesmo entre os radicais, como o regime de Teerã e a Al Qaeda, existem mais diferenças do que similaridades. Insisto, até hoje, nunca um xiita integrou a Al Qaeda.

