Debate no Rio hoje comigo, Caio Blinder, Mainardi, Azevedo e Constantino

Estou no Rio hoje para participar de debate sobre Oriente Médio, junto com o Caio Blinder, Diogo Mainardi, Reinaldo Azevedo e Rodrigo Constantino. O comando será de Osias Wurman. O evento, organizado pela Comunidade Hillel do Rio e a Rua Judaica, será no Teatro Casa Grande do Leblon às 20h desta terça.

Volto ao Brasil na penúltima semana de outubro para falar no Clube Sírio de SP dia 19 e na Conib (Confederação Israelita do Brasil) no dia 21. Estão todos convidados

O blog segue de folga até quinta, parado com o restante dos EUA (brincadeira)

E peço desculpas pelos erros de ortografia, mas escrevi o post via celular

Abs

Guga