Diário de Beirute – As imagens das áreas do Hezbollah, na fronteira do Líbano com Israel

Meninos jogam bola diante de tanque em Qana, ao lado do memorial do bombardeio israelense que matou mais de cem pessoas, sendo a maioria mulheres e crianças, em um abrigo da ONU em 1996

Placa compara massacre de Qana ao Holocausto em memorial na vila libanesa

Escultura de um guerrilheiro do Hezbollah pisando em capacete de soldado israelense no sul do Líbano

Réplica reduzida da mesquita de Jerusalém que foi construída pelo Irã no sul do Líbano

Tanque israelense com a bandeira do Hezbollah

Fronteira de Israel com o Líbano onde houve confronto neste ano

Fronteira de Israel com o Líbano

Do outro lado, plantação israelense

Indonésio que integra a UNIFIL (Forças de Paz da ONU para o Sul do Líbano) na fronteira

Trincheira israelense no portão de Fátima

Placa concedida pelo Irã ao Líbano no portão de Fátima (fronteira de Israel com o Líbano)

Vilas israelenses do outro lado da fronteira

Obs. Já retornei a Nova York

