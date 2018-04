Direto de Beirute – Hezbollah depende de cristãos para sua coalizão ter maioria

Como no post anterior, responderei a perguntas de leitores que tiverem dúvidas sobre o complexo processo eleitoral libanês. No Guia da Eleição Libanesa – Parte 1, tentei resumir o processo eleitoral. Continuo agora com o tema que mais chama a atenção nesta eleição – o Hezbollah

O Hezbollah não tem como possuir a maioria no Parlamento libanês. Das 128 cadeiras, por lei, os xiitas podem possuir apenas 27 (leia post anterior). Destas, o Hezbollah tem um acordo com a Amal (outra organização xiita) para cada um ficar com mais ou menos a metade. Segundo analistas, o Hezbollah deve ter apenas 11 – no máximo 14. Cerca de 10%. Dizer que o Hezbollah pode conquistar a maioria no Parlamento libanês é mentira.

Logo, no Líbano, não existe a possibilidade de acontecer o mesmo que nos territórios palestinos, quando o Hamas conquistou, literalmente, a maioria das cadeiras no Parlamento. O que pode ocorrer no Líbano é uma vitória da aliança da qual o Hezbollah faz parte. A maioria dos deputados desta coalizão será composta por cristãos da Frente Patriótica do ex-general Michel Aoun. Para completar, independentemente do resultado, o primeiro-ministro será sunita, como prevêem acordos no Líbano, que também obrigam o presidente ser cristão maronita e o presidente do Parlamento, xiita.

O problema, como alertam aqui em Beirute, será a leitura do resultado em Washington. Certamente, parte da imprensa americana e mesmo autoridades da Casa Branca poderão ler que o Hezbollah tomou o poder no Líbano. Mais do que isso, que o país passou para as mãos do Irã.

O ex-presidente Jimmy Carter, que está como observador da eleição, disse hoje pretende explicar para Barack Obama que o Hezbollah representará apenas 10% do Parlamento, mesmo em caso de vitória de seu bloco.

