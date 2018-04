DIRETO DE HONDURAS – Oriente Médio x América Latina (Parte 1)

DIRETO DE TEGUCIGALPA (HONDURAS)



A América Central teve golpes militares durante a Guerra Fria. Possuía governos e milícias apoiadas tanto pelos Estados Unidos quanto pela União Soviética; guerras civis que deixaram dezenas de milhares de mortos na Guatemala e em El Salvador; e ditadores sanguinários governavam estes países, como Trujillo na República Dominicana.

Duas décadas mais tarde, a democracia impera em quase todos os países e um golpe como o de Honduras provoca repúdio e surpresa internacional. Poucos imaginavam que este episódio ainda pudesse ocorrer nesta região.

O Oriente Médio teve golpes militares durante a Guerra Fria. Possuía governos e milícias apoiadas tanto pelos Estados Unidos quanto pela União Soviética; guerras deixaram dezenas de milhares de mortos no Líbano, Irã e Iraque; e ditadores sanguinários governavam estes países, como Saddam Hussein no Iraque.

Duas décadas mais tarde, os regimes autoritários ainda imperam em quase todos os países e eleições livres como as do Líbano provocam elogios e surpresa internacional. Poucos imaginavam que este episódio pudesse ocorrer nesta região.

Enfim, a América Latina avançou e hoje discute democracia. O Oriente Médio está bem mais atrasado e ainda engatinha na hora de debater democratização. O mundo árabe parece os latino-americanos nos anos 1970.

