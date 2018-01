Você apoia o boicote a indústrias israelenses em assentamentos na Cisjordânia?

Israel mantém indústrias em assentamentos na Cisjordânia, um território que, segundo a ONU, é ocupado ilegalmente, além de ser reivindicado pelos palestinos como parte de seu futuro Estado. Organizações internacionais, a Autoridade Palestina, entidades humanitárias israelenses e alguns países boicotam estas indústrias como forma de pressão para acabar a ocupação.

O governo israelense defende a presença das indústrias argumentando que milhares de palestinos são empregados nestes estabelecimentos. Caso as indústrias fossem fechadas, estes palestinos ficariam desempregados.

Os defensores do boicote dizem, porém, que os palestinos trabalhando nestas indústrias não possuem os mesmos direitos dos israelenses. Por exemplo, recebem salários inferiores e não têm os mesmos direitos trabalhistas. Para completar, o imposto é pago para Israel, e não para a Autoridade Palestina.

Estas indústrias não devem ser desmanteladas. O ideal seria regulamenta-las. Antes de um acordo de paz definitivo, no qual se definirá como serão as fronteiras, Israel deveria compensar de alguma forma a Autoridade Palestina na questão dos impostos. E os funcionários palestinos devem ter os mesmos direitos dos israelenses.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

Comentários islamofóbicos, antissemitas e antiárabes ou que coloquem um povo ou uma religião como superiores não serão publicados. Tampouco ataques entre leitores ou contra o blogueiro. Pessoas que insistirem em ataques pessoais não terão mais seus comentários publicados. Não é permitido postar vídeo. Todos os posts devem ter relação com algum dos temas acima. O blog está aberto a discussões educadas e com pontos de vista diferentes. Os comentários dos leitores não refletem a opinião do jornalista

Acompanhe também meus comentários no Globo News Em Pauta, na Rádio Estadão, na TV Estadão, no Estadão Noite no tablet, no Twitter @gugachacra , no Facebook Guga Chacra (me adicionem como seguidor), no Instagram e no Google Plus. Escrevam para mim no gugachacra at outlook.com. Leiam também o blog do Ariel Palacios