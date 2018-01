É certo ter relações com a China e Arábia Saudita, mas não com Cuba?

Os EUA hoje se dividem entre os que apoiam a aproximação do governo de Barack Obama com Cuba e os que criticam. Há mais democratas, obviamente, entre os defensores da estratégia do presidente, embora também haja republicanos. E há mais republicanos entre os críticos, embora também haja democratas.

Os que criticam têm argumentos fortes e ultra legítimos. Cuba é uma ditadura, prende opositores, não tem imprensa livre, eleições democráticas e Justiça independente. Os EUA, portanto, não deveriam restabelecer relações com Cuba enquanto não houver democratização.

Quem adota este argumento, porém, deveria defender o rompimento das relações dos EUA com a China, Egito e Arábia Saudita, entre outros países. Afinal, são ditaduras. O regime chinês, que também se diz comunista, é ultra repressor. O saudita, nem se fale. Há um Apartheid contra as mulheres. O Egito recebe uma mesada de mais de 1 bilhão de dólares por ano e mata manifestantes da oposição.

Poderão dizer que a Arábia Saudita e o Egito são estratégicos geopoliticamente na região mais conturbada do mundo. Verdade. Os sauditas ainda têm petróleo. Também verdade. Não há como negar e isso explica a aliança com os EUA. E a China tem uma economia gigantesca e não há como, no mundo de hoje, não fazer negócio com os chineses. Também verdade.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas, neste caso, os críticos da aproximação com Cuba não valorizam tanto os direitos humanos como dizem. A não ser que joguem seu iPhone no lixo e se recusem a comprar produtos chineses, colocar gasolina com petróleo saudita no carro e vender armamentos para o regime egípcio. Neste caso, eles teriam razão. Caso contrário, são hipócritas. Não existe ser contra ter relações com Cuba por causa da ditadura, mas não ver problema nas ditaduras saudita e chinesa.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

Comentários islamofóbicos, antissemitas, anticristãos e antiárabes ou que coloquem um povo ou uma religião como superiores não serão publicados. Tampouco são permitidos ataques entre leitores ou contra o blogueiro. Pessoas que insistirem em ataques pessoais não terão mais seus comentários publicados. Não é permitido postar vídeo. Todos os posts devem ter relação com algum dos temas acima. O blog está aberto a discussões educadas e com pontos de vista diferentes. Os comentários dos leitores não refletem a opinião do jornalista

Acompanhe também meus comentários no Globo News Em Pauta, na Rádio Estadão, na TV Estadão, no Estadão Noite no tablet, no Twitter @gugachacra , no Facebook Guga Chacra (me adicionem como seguidor), no Instagram e no Google Plus.