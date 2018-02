É deprimente haver um GP de F1 em Bahrein, onde opositores são mortos pelo regime

Vejam meus comentários sobre IRÃ e sobre a COREIA DO NORTE no Jornal das Dez da Globo News

É deprimente seguirem com a realização do Grande Prêmio de Fórmula 1 em Bahrein, marcado para o dia 21. Reclamei aqui nos últimos dois anos e desta vez não será diferente. O regime dos Al Khalifa segue com uma violenta repressão contra os opositores e mantém uma política de apartheid contra a maioria xiita. Nesta quarta-feira, 20 ativistas contra a ditadura foram presos.

Apenas para contextualizar, Bahrain é uma monarquia absolutista árabe em uma ilha no Golfo Pérsico ligada por uma ponte à Arábia Saudita. Os monarcas são sunitas, minoria no país. A maioria da população é xiita. Os EUA mantêm em Bahrain um base para sua frota na região.

Quando começou a Primavera Árabe, inspirados pelos egípcios, manifestantes saíram as ruas para clamar por democracia. O Irã realmente os apoiou, mas não podemos esquecer que a Arábia Saudita e o Qatar fazem o mesmo na Síria. A reação da monarquia foi violenta, com o apoio da Arábia Saudita, matando dezenas, torturando centenas e prendendo milhares.

Entre os Al Khalifa, há uma ala, mais próxima dos EUA, que quer abrir um pouco o país. Outra facção da família, que se fortaleceu nos últimos dois anos, é praticamente um fantoche da Arábia Saudita e defende a manutenção da repressão.

Enquanto isso, os pilotos de Fórmula 1 disputarão um GP. Insisto, deprimente.

