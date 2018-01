É possível o Congresso vencer Obama na “guerra” do acordo com o Irã?

O Senado dos EUA pode rejeitar inicialmente o acordo entre firmado entre os EUA e as outras grandes potências mundiais caso 60 senadores votem a favor. Nesta caso, o presidente americano já indicou que exercerá o poder de veto. Para derrubar o veto presidencial, serão necessários dois terços dos votos no Senado e na Câmara.

Atualmente, o Senado possui 54 senadores republicanos e 44 democratas, além de dois independentes que votam com os democratas. Para rejeitar o veto, portanto, os opositores ao acordo precisarão do voto de seis senadores democratas, além de todos os republicanos. É provável, nesta primeira etapa, que consigam.

A rejeição seguirá para a Casa Branca, onde Obama deixou claro que vetará o voto contrário no Senado. Para derrubar seu veto, os opositores ao acordo precisarão do apoio de 13 senadores democratas. Embora não seja impossível, é improvável que isso aconteça, segundo sites especializados em política americana como o Washington Post, o New York Times o The Hill e o Politico.

Ainda que, em meio à enorme pressão de lobby de grupos opositores, o Senado derrube o veto, é necessário que dois terços da Câmara dos Deputados também vote pela derrubada do veto. Atualmente, há 246 deputados republicanos e 188 democratas, além de uma cadeira vaga.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os opositores ao acordo precisarão, na Câmara, de 290 votos ao todo. Isto é, os 246 republicanos mais 44 democratas, que precisariam bater de frente com Obama e Hillary Clinton, presidente e favorita para ser candidata a presidente do partido. Assim como no Senado, algo improvável, embora não impossível a derrubada do veto.

Mesmo se o Senado e a Câmara derrubarem o veto, o que, insisto, é improvável, apenas os EUA estarão saindo do acordo com o Irã. O Conselho de Segurança da ONU já aprovou o acordo, assim como Rússia, China, França, Reino Unido, União Europeia e Alemanha. Será, portanto, impossível voltar ao status quo anti. Pior, os EUA ficarão com um presidente enfraquecido e o Irã poderá argumentar que os americanos, e não os iranianos, abdicaram da diplomacia.

Franceses, britânicos, alemães, chineses e russos, além de brasileiros, turcos, indianos e japoneses, aproveitaram o vácuo para ganhar dinheiro fazendo comércio com o Irã.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

Comentários islamofóbicos, antissemitas, anticristãos e antiárabes ou que coloquem um povo ou uma religião como superiores não serão publicados. Tampouco são permitidos ataques entre leitores ou contra o blogueiro. Pessoas que insistirem em ataques pessoais não terão mais seus comentários publicados. Não é permitido postar vídeo. Todos os posts devem ter relação com algum dos temas acima. O blog está aberto a discussões educadas e com pontos de vista diferentes. Os comentários dos leitores não refletem a opinião do jornalista

Acompanhe também meus comentários no Globo News Em Pauta, na Rádio Estadão, na TV Estadão, no Estadão Noite no tablet, no Twitter @gugachacra , no Facebook Guga Chacra (me adicionem como seguidor), no Instagram e no Google Plus