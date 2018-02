É triste ver o que aconteceu com a antes cosmopolita e tolerante Aleppo

Hoje, mais uma vez, estarei ao vivo na Globo News. Aqui, meu comentário desta semana

Estamos no dia 26 de julho de 2012 e uma das cidades mais cosmopolitas da humanidade por séculos será palco hoje de uma batalha sangrenta entre um regime repressor e uma oposição cada vez mais indiferente à paz. Aleppo, isso mesmo, Aleppo, que hoje poderia ser uma Hong Kong ou uma Dubai sem artificialismos, será o centro da guerra civil na Síria.

Aleppo, onde por séculos cristãos ortodoxos, assírios, siríacos, melquitas, caldeus, maronitas, armênios, judeus, sunitas, xiitas e druzos conviveram em paz, verá o sangue de um conflito cada vez mais sectário.

Pior, não há o que fazer para impedir. Não mesmo. Nem adianta criticar EUA, Rússia, China, Brasil ou quem quer que seja. É uma guerra civil sem solução. E Aleppo será apenas mais uma vítima, depois de Hama, Homs, Idlib, Daara.

O jornalista Gustavo Chacra, correspondente do jornal "O Estado de S. Paulo" e do portal estadão.com.br em Nova York e nas Nações Unidas desde 2009, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já fez reportagens do Líbano, Israel, Síria, Cisjordânia, Faixa de Gaza, Jordânia, Egito, Turquia, Omã, Emirados Árabes, Iêmen e Chipre quando era correspondente do jornal no Oriente Médio.

