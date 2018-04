Em entrevista ao blog, FHC defende candidatura de Serra a prefeito de SP

no twitter @gugachacra

Não sou de falar de política doméstica brasileira.Quem quiser saber mais do assunto deve entrar no blog da Julia Duailibi, minha melhor amiga de infância e repórter do Estadão. Na verdade, as vezes em cito o Brasil é para abordar política externa. Mas entrevistei para a edição impressa do Estado o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ontem aqui em Nova York justamente no dia em que o José Serra anunciava a sua candidatura pelo Twitter em São Paulo. Hoje, publico os trechos da entrevista referentes apenas à questão eleitoral paulistana.

Na avaliação de FHC, a candidatura de José Serra à prefeitura de São Paulo foi a decisão mais adequada para o ex-governador e para o PSDB, na avaliação do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. “Dá a chance para o partido ganhar e dá a ele uma revitalização política”, afirmou.

Segundo Fernando Henrique, a eleição para prefeito não significa que o ex-governador desistirá de disputar a Presidência no futuro. “Política não é uma coisa que o horizonte se fecha”, disse, ao comentar sobre a possibilidade de o candidato mais uma vez deixar um cargo para se candidatar a outro, como aconteceu quando era prefeito e governador de São Paulo.

A seguir, leia trechos da entrevista concedida em Nova York, onde o ex-presidente lidera uma comitiva de 12 CEOs de empresas brasileiras ligados à Comunitas, uma entidade criada por Ruth Cardoso para incentivar o investimento social corporativo. Também é possível escutar o áudio aqui.

O anúncio da candidatura do Serra não esvazia as prévias do PSDB?

Não estou no Brasil e não acompanhei de perto esta evolução. Quem está coordenando é o governador Geraldo Alckmin. Agora, o peso eleitoral do Serra é de tal magnitude que eu acho que o partido vai se ajustar à realidade política.

Mas não faltam caras novas no PSDB, afinal faz anos que o Serra e o Alckmin se revezam em candidaturas?

As prévias foram uma tentativa nesta direção. Mas quando você tem alguém com a densidade política do Serra, que se disponha a ser candidato a prefeito, do ponto de vista do PSDB, há uma importância estratégica porque existe realmente uma viabilidade de ganhar São Paulo.

No seu último artigo no jornal O Estado de S. Paulo, o senhor indica que o Aécio Neves seria o candidato natural do partido.

Na verdade, foi uma pergunta feita pela revista The Economist. Eles perguntaram quem era o candidato óbvio. Eu respondi que o Serra vai sair candidato. E eles perguntaram quem seria o outro. Disse que seria o Aécio. É uma coisa que todo o mundo sabe. São os dois que estão despontando com mais força.

Com o Serra se candidatando a prefeito praticamente….

Abre espaço para uma outra candidatura

Para a presidência?

Para presidente. Agora, sempre tem que colocar aquela clausula de prudência. A política é muito dinâmica. O Serra pode ganhar ou pode perder. Nos dois casos, o fato de ele ser candidato agora reforça a presença dele como líder. Todo o líder político, enquanto quiser se manter ativo na política, precisa ter uma expectativa de poder. Tem que ser candidato. Eu, por exemplo, quando deixei a Presidência, disse que não seria mais candidato a nada e não fui. Disse que estava saindo de cena. No começo as pessoas não acreditaram. Como não sou ingênuo, ao tomar esta decisão, estava mesmo saindo da cena. Quem não tomou esta decisão ainda, a melhor coisa a se fazer é se candidatar-se. Você pode se candidatar em vários níveis. O Serra, ao decidir se candidatar para a prefeitura, volta à cena política com força. Onde ele é necessitado neste momento? Onde o partido o vê com bons olhos neste momento? É aí (na prefeitura). Isso significa que amanhã ele não pode ser outra coisa? Não.

Mas não pega um pouco mal para o Serra, que já foi prefeito uma vez e saiu para se candidatar?

Ele vai tomar as precauções devidas porque ele precisa ganhar a eleição. Provavelmente ele vai reafirmar que a disposição dele( de permanecer na prefeitura). Mas não vi, não falei com ele. Política não é uma coisa que o horizonte se fecha. De repente, o que estava fechado se abre. Acho que a decisão do Serra foi a mais adequada neste momento para ele e para o partido. Dá a chance para o partido ganhar e dá a ele uma revitalização política.

Para a Presidência, o Serra e o Aécio continuam sendo os dois nomes fortes do PSDB?

Eu acho que sim.

