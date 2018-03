Escolhido para vice de Romney, Ryan deve incendiar base republicana

Paul Ryan, escolhido para ser vice de Mitt Romney nas eleições presidenciais em novembro, pode não ser conhecido internacionalmente, como seria o caso da ex-secretária de Estado Condoleezza Rice, outra cotada, ou de Marco Rubio, senador pela Flórida. Mas, dentro dos Estados Unidos, é uma figura forte e que certamente provocará algum impacto na campanha, especialmente para incendiar a base republicana e ajudar na conquista de sua terra natal, Wisconsin, um swing state, sem predomínio de nenhum dos partidos.

Deputado, Ryan sempre se posicionou de forma antagônica a Barack Obama no Orçamento, liderando os republicanos na Câmara e se tornando popular para o eleitorado mais conservador dos EUA. O vice de Romney defende redução extrema nos gastos para diminuir o déficit.

Esportista fanático e jovem, mas com boa experiência parlamentar, Ryan desfruta de enorme apoio da base republicana, embora seja visto com mais cautela pelos independentes. Tem boa química com Romney, diferentemente do que ocorria entre John McCain e Sarah Palin. Numa campanha, isso ajuda, como ocorreu com George W. Bush e Dick Cheney.

Sua escolha deve posicionar ainda mais o debate de campanha na economia e no desemprego, considerados os maiores problemas dos Estados Unidos para a maioria absoluta da população. E, justamente nestes dois pontos, Obama não obteve resultados positivos – 8,3% da população economicamente ativa está sem trabalho e a economia luta para crescer.

Ryan, assim como Romney, não tem posições fortes em política externa e questões sociais.

Obs. Estou de férias em São Paulo para o lançamento do meu livro Fazendo as Malas – A História de Jovens que contribuem com o Brasil a partir de suas experiências no exterior, com outros 16 autores. Leia mais aqui

