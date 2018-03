Neste domingo, às 23h, participo do programa Manhattan Connection para falar de Síria. Na segunda, volto definitivamente das férias, embora eu esteja em Nova York. Desculpem por não ter respondido aos comentários na última semana. Aqui, meu comentário no Globo News Em Pauta de ontem sobre a situação no Oriente Médio

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.