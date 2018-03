Fox News, MSNBC, Republicanos e Democratas transformaram Romney e Obama em palhaços

Mitt Romney e Barack Obama são duas pessoas sérias. A diferença entre eles está na forma como pretendem conduzir os Estados Unidos. O republicano defende mais o livre mercado. O presidente vê um papel maior para o Estado na economia. Dá para concordar com qualquer um dos dois, dependendo da visão de mundo do eleitor.

Em questões sociais, eles se diferem pouco. Atualmente, Obama seria mais liberal. Mas o Romney de dez anos atrás era mais aberto do que o presidente. Quando passamos para política externa, praticamente não há diferença.

O problema, hoje, está no radicalismo das campanhas e nos militantes dos dois partidos. Até mesmo na TV a Fox News, para a direita, e a MSNBC, para a esquerda, beiram o bizarro na cobertura.

Uma pena. Esta poderia ser uma eleição para discutir idéias distintas e relevantes para o futuro dos Estados Unidos. No fim, perderemos tempo discutindo gafes de um lado ou de outro e ataques pessoais muitas vezes sem relevância alguma.

