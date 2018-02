França queria a Grande Síria dividida em Cinco Estados

A idéia da França, quando colonizou a Síria e o Líbano, era a construção de cinco Estados. Um deles seria para os cristãos, onde hoje está o Líbano. Os druzos teriam uma nação em uma área ao redor das colinas do Golã. Os alauítas ficariam com a costa mediterrânea. Damasco seria o quarto Estado e Aleppo, o quinto.

No fim, apenas o primeiro obteve sucesso. Ou, pelo menos, existe como Estado nação com uma divisão sectária de poder na qual o presidente e metade do Parlamento são cristãos, embora, segundo estimativas, somando todas as denominações, esta religião represente cerca de 40% do total. Os demais quatro foram unificados como Síria.

Com a eclosão da guerra civil síria, começaram as especulações de balcanização do país, com novas subdivisões, similares às dos imperialistas franceses no pós Grande Guerra. Ainda é cedo para dizer se isso ocorrerá. Mas parece claro que os opositores demorarão muito tempo para conquistar bastiões alauítas em Latakia e nas montanhas da encosta no Mediterrâneo.

