Governo Obama espiona jornalistas ataca a liberdade de expressão nos EUA

Veja também meu comentário sobre este tema no Jornal das Dez da Globo News

O governo de Barack Obama desrespeitou claramente a liberdade de imprensa com o argumento de defender a segurança nacional. Cerca de 20 repórteres e editores da Associated Press, uma das principais agências de notícias do mundo, tiveram suas ligações telefônicas interceptadas pelo Departamento de Justiça.

Esta atitude viola a Primeira Emenda da Constituição dos Estados Unidos, que garante a liberdade de expressão. Jornalistas têm o direito de conseguir informações com fontes. Inclusive, agindo desta forma, foram fundamentais, no caso Watergate, para derrubar o então presidente Richard Nixon.

Verdade, existe a questão da segurança nacional. O New York Times, por exemplo, optou por não noticiar a invasão da Baía dos Porcos para não estragar os planos. Desta vez, porém, a Associated Press noticiou apenas o caso de um atentado terrorista frustrado planejado para o aniversário de um ano da morte Osama bin Laden, em 2012.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Como esta informação afeta a segurança nacional dos EUA? Obama diz não gostar de vazamentos. Mas graças a dois deles soubemos que o governo americano utilizou um vírus para atacar as instalações nucleares do Irã e possui, além disso, uma “kill list” para matar com Drones supostos terroristas. Estas duas reportagens foram publicadas no New York Times, que também teme ter sido alvo do governo.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires