Guerra da Síria – O Regime Infanticida versus a Oposição Canibal (e vice-versa)

Leia também – Obama espiona jornalistas e ataca liberdade de expressão

A resolução aprovada pela Assembleia Geral da ONU para condenar a violência na Síria e pedir uma transição política, além de não ter peso algum como seria uma do Conselho de Segurança, será completamente inócua para interromper a guerra civil entre um regime sanguinário, apoiado por milícias sanguinárias, que enfrenta uma oposição sanguinária, composta por diferentes facções sanguinárias.

A guerra civil da Síria é um conflito no qual um líder rebelde come o coração de um soldado e acha que, desta forma, conseguirá atenção internacional. É um conflito no qual milícias cristãs e alauítas, apoiadas pelo regime, queimam e matam crianças sunitas. E é um conflito no qual milícias sunitas, integrantes da oposição, queimam e matam crianças alauítas e cristãs.

Nesta guerra civil, mulheres sunitas são estupradas por cristãos e alauítas pró-Assad. E mulheres cristãs e alauítas são estupradas por sunitas da oposição.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Se quiserem, vejam estes vídeos. Eu não recomendo. Mas esta é a guerra civil da Síria. Não tem lado bom. Os dois são péssimos. Não tem solução. Todas são horríveis. A guerra civil não vai terminar tão cedo. A Síria morreu. E eu acho improvável que o Líbano e a Jordânia saiam ilesos. A Turquia e Israel conseguem se defender.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires