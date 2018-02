Há duas saídas para o Irã nuclear – aceitar ou guerrear. O resto é enrolação

Já escrevi algumas vezes, mas não custa lembrar o porquê de o Irã se tornar um problema. Até 2003, os iranianos possuíam dois inimigos nos países vizinhos. De um lado, Saddam Hussein, um líder árabe secular e com fobia da religiosidade do regime de Teerã. Os dois travaram a mais sangrenta guerra do Oriente Médio no século 20, com mais mortos do que todas as guerras árabe-israelenses somadas. Do outro, estava o Taleban, uma milícia radical sunita, aliada à rede terrorista Al Qaeda. Ambos possuíam uma visão do islamismo completamente diferente dos iranianos, majoritariamente xiitas. Para o aiatolá Ali Khamanei, os seguidores de Bin Laden são infiéis. Para os membros da Al Qaeda, os iranianos são infiéis.

Depois do 11 de Setembro, os Estados Unidos lideraram uma ação da OTAN (aliança militar ocidental) e da Aliança do Norte, composta por uma série de facções afegãs, para derrubar o Taleban, depois de a milícia se recusar a entregar Bin Laden. Alcançaram este objetivo e colocaram no poder o corrupto Hamid Karzai. Ironicamente, um amigo do Irã. Dois anos mais tarde, atacaram o Iraque, que não tinha nenhuma ligação com a Al Qaeda e tampouco possuía armas de destruição em massa. Como dito acima, era uma ditadura secular, controlada por árabes sunitas e cristãos, que reprimia curdos sunitas e árabes xiitas. No lugar do ditador, foi instalado um governo fraco, mas com o domínio dos xiitas, mais próximos do Irã.

Sem o risco de confrontos com os vizinhos, o Irã começou a querer se expandir. Mas acabou entrando em choque com outras três forças. A primeira, na verdade, são os americanos, de quem são inimigos desde 1979. Mas viviam uma espécie de trégua e um não oferecia ao outro uma ameaça direta. Agora, os americanos estão posicionados em duas fronteiras iranianas – justamente no Iraque e no Afeganistão. Israel passou a se sentir ameaçado pelo apoio iraniano ao Hamas, Hezbollah e à Síria. Além disso, em um fato inédito, um presidente iraniano (Mahmoud Ahmadinejad) começou a fazer discursos anti-semitas – algo surreal em um país onde os judeus vivem bem. Para completar, ditaduras e monarquias árabes, como a Arábia Saudita, o Egito e a Jordânia, se irritaram com a presença dos persas no mundo árabe.

Apesar de crescer e querer se expandir, o Irã ainda é um país fraco militarmente. Pode fazer frente à Arábia Saudita, mas não a Israel e aos EUA. Olhando para o passado e vendo os recentes acontecimentos no mundo, os iranianos aprenderam que os EUA não atacam países com armas atômicas, como o Paquistão e a Coréia do Norte. Mas ocupam países que não estejam armados. Para se proteger, o Irã quer desenvolver uma arma de destruição em massa, por mais que negue publicamente. Por este motivo, continua brincando com a comunidade internacional. Uma semana Ahmadinejad diz que enviará o urânio para ser enriquecido em outro país, como o Brasil ou a Turquia. Na outra, afirma que enriquecerá no próprio Irã. Com 20%, não dá para fabricar a bomba. Mas é um avanço no caminho dos 90%.

Não há saída diplomática. As sanções que os EUA e as potências europeias querem aplicar devem ser completamente inócuas (Cuba está de pé depois de décadas de embargo americano). Os iranianos não voltarão atrás no programa, a não ser que caia o regime. Há duas opções. Na primeira, Israel ou os EUA atacariam militarmente. O resultado é incerto e tampouco se sabe se a ação eliminaria a capacidade iraniana de ter armas nucleares, sem falar no risco de eclodir uma guerra regional. A segunda opção seria conviver com um Irã nuclear. O Paquistão, bem mais instável, possui a bomba e é uma ameaça à Índia, que também tem. Os EUA conviveram com a União Soviética. O próprio Irã tem que aceitar que Israel possua bombas atômicas. Os israelenses teriam que aprender a viver em um Oriente Médio em que não são a única potência nuclear. Sem falar que muitos analistas acreditam que o Irã quer apenas adquirir a capacidade de produzir a bomba, sem fabricá-la.

A hipótese de o Irã bombardear Israel, na minha opinião, é improvável. Primeiro, um ataque a Tel Aviv implicaria na morte de milhares de muçulmanos. Segundo, Israel e os EUA eliminariam em menos de uma hora todas as cidades iranianas com mais de 50 mil habitantes. Sem falar que os israelenses poderiam se defender antes de serem atingidos. Para completar, o regime iraniano não é louco. Caso fossem tão religiosos, não teriam fraudado as eleições e tampouco matariam e torturariam jovens. Trata-se de uma ditadura, como outras da região. De cunho xiita.