Hamas raspa o cabelo de jovens em Gaza

Sou contra a proibição de as mulheres se cobrirem na França. Assim como acho deprimente as mulheres serem obrigadas a se cobrir na Arábia Saudita. Sempre defendi que cada um, como nos EUA, ande como bem entender, desde que não viole a liberdade dos demais.

Agora, em Gaza, são os homens que passaram a ser alvo de repressão. O Hamas, que infelizmente segue manchando a imagem internacional dos palestinos, começou a raspar a cabeça de quem usa cabelo longo ou gel. Alguns membros da organização argumentam que são casos isolados. Se for, os responsáveis deveriam ser punidos, o que não aconteceu.

Além disso, as mulheres também são alvo de apartheid na Faixa de Gaza. Recentemente, por exemplo, elas foram impedidas de disputar uma maratona patrocinada pela ONU que serviria para melhorar a imagem dos palestinos. Mas, obviamente, tudo o que for positivo para a Palestina, o Hamas parece ser contra.

Antes que me esqueça, meninos e meninas, a partir dos nove anos, não podem estudar na mesma classe na Faixa de Gaza.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

Comentários islamofóbicos, antisemitas e antiárabes ou que coloquem um povo ou uma religião como superiores não serão publicados. Tampouco ataques entre leitores ou contra o blogueiro. Pessoas que insistirem em ataques pessoais não terão mais seus comentários publicados. Não é permitido postar vídeo. Todos os posts devem ter relação com algum dos temas acima. O blog está aberto a discussões educadas e com pontos de vista diferentes. Os comentários dos leitores não refletem a opinião do jornalista

