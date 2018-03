Irã, Sauditas, Egito e Turquia são melhores do que EUA, Rússia e Europa para resolver a crise na Síria?

O Egito lançou uma iniciativa chamada “Grupo dos 4”, incluindo o Irã, a Arábia Saudita e a Turquia para tentar resolver a crise síria. São justamente as quatro potências regionais, sem contar Israel, e reúne nações envolvidas com os dois lados da crise síria. Estes países entendem bem o que acontece em Damasco e sabem quem são os opositores.

Os EUA, Rússia, China, Grã Bretanha e França fracassaram até agora. O IBSA, como é chamado o grupo formado por Brasil, Índia e África do Sul, tampouco teve sucesso e a iniciativa caiu no esquecimento. Mesmo a Liga Árabe, que não inclui nações não-árabes, como a Turquia e o Irã, junto com a ONU, por meio de Kofi Annan, teve boas intenções, mas terminou como fiasco.

Agora, resta esperar para ver o que negociarão Teerã, Riad, Cairo e Ancara. Será importante também tentarem conter um agravamento das tensões no Líbano.

Antes de terminar, apenas deixo claro que Irã e Arábia Saudita podem contribuir para conter a guerra civil pois são os principais patrocinadores do governo e da oposição, respectivamente. Mas são dois países fechados e sem interesse algum na democracia. Neste caso, o papel de egípcios e turcos será mais importante.

