Irmandade reprime até o bom humor no Egito

A Irmandade Muçulmana, com razão, protestava contra a liberdade de expressão nos anos da ditadura de Hosni Mubarak. Com a revolução de dois anos atrás, chegou ao poder por meio de eleições justas, embora apressadas. Agora, no poder, decidiu agir como o antigo regime e reprimir quem decide se expressar.

Um dos alvo foi o fenomenal comediante Bassam Youssef, talvez a maior estrela popular do Egito. Ele tem um programa nos moldes do Daily Show, do Jon Stewart, aqui nos EUA. Mistura notícias e comentários políticos com bom humor. Obviamente, a Irmandade Muçulmana não escapa das suas críticas.

Em vez de responder com humor, como acontece aqui nos EUA, onde políticos criticados por Stewart visitam seu programa sem problemas e se saem bem com piadas, a administração de Mohammad Morsi optou por prender Youssef. Depois de protestos, acabou soltando.

O certo é que o Egito caminha cada vez mais para um chavismo árabe, com um governo desrespeitando as liberdades com o argumento de ter sido eleito. A diferença é que, diferentemente dos venezuelanos, os egípcios não possuem petróleo.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

