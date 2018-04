Muçulmanas acendem vela para Nossa Senhora e cristãos tiram fotos com líder xiita

Na semana passada, em Jounieh, visitei mais uma vez a estátua de Nossa Senhora Harissa, padroeira do Líbano. E, para minha surpresa, a maior parte dos visitantes era muçulmana, de países como a Arábia Saudita e o Kuwait. Homens e mulheres oravam para Nossa Senhora e, inacreditável, uma senhora de burka (algo impensável no Líbano, o que me leva a crer que fosse saudita) acendeu uma vela para Harissa. Isso mesmo, uma muçulmana, de burka, beata da Harissa.

Dias depois, levei quatro amigas brasileiras para almoçar em Dahieh, o bairro controlado pelo Hezbollah em Beirute. Todas com roupas de verão do Brasil, como vestidos curtos, saias e camisetas. O restaurante escolhido por mim foi o Al Saha, pertencente a uma fundação de Mohammad Hussein Fadlallah, líder espiritual dos xiitas do Líbano. O dinheiro das refeições é direcionado para órfãos libaneses, independentemente da religião.

O curioso, neste restaurante, alvo de estudo da Universidade Americana de Beirute por desenvolver o conceito de “Islam and Fun”, é que se pode tirar fotos “fictícias” com figuras xiitas e também cristãs. Muitos freqüentadores, como notou a pesquisa da AUB, são cristãos. Eles vão ao berço dos xiitas libaneses e tiram fotos montadas com Fadlallah, assim como os muçulmanos acendem velas para Nossa Senhora. O ódio religioso existe, mas, muitas vezes, simplificamos demais e esquecemos deste outro lado.

Encontro dos Leitores

Na semana passada, ocorreu o terceiro encontro mensal dos leitores. No mês que vem, haverá outro. Todos estão convidados



da esquerda para direita, Bernadete, Tuaregue, Mariana, Fábio, Ali, Michelle, João, Yoko e Farhat (o Henrique esteve presente, mas não aparece nesta foto)

