Livni teve mais votos, mas Netanyahu ainda pode ser o premiê de Israel

O Kadima, da candidata Tzipi Livni, venceu as eleições israelenses, segundo pesquisas de boca de urna. Mas esta vitória não garante que ela será a próxima premiê de Israel. O problema é que existem dois blocos atualmente na política israelense. O primeiro inclui o Kadima e partidos de centro e de esquerda, como o Trabalhista e o Maretz, além de agremiações árabes. Eles são a favor de uma solução de dois Estados para o conflito entre israelenses e palestinos.

Já o outro bloco, de direita, é contra a criação de um Estado palestino. Apesar do Likud, do ex-premiê Benjamin Netanyahu, ter ficado em segundo lugar, os direitistas, se somados, conseguiram mais do que a metade das cadeiras no Knesset. Assim, mesmo sem ter sido o mais votado, Netanyahu teria chance de voltar a ser primeiro-ministro.

Caso a apuração confirme o resultado das pesquisas, o presidente Shimon Peres consutará os líderes dos partidos para saber quem é o líder com mais condições de formar uma coalizão. Agora, depois de competirem por votos, Livni e Netanyahu disputarão o apoio dos partidos.