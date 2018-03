Marco Rubio pode ser o Obama republicano

O presidente Barack Obama defendeu em seu State of the Union as tradicionais bandeiras do Partido Democrata em política doméstica e falou do fim da Guerra do Afeganistão. Obviamente, omitiu a questão dos seus ataques com Drones contra liderança da Al Qaeda que deixam como “efeito colateral” centenas de civis mortos no Paquistão, Yemen e Somália, embora obtenha, no caso paquistanês, bons resultados em contra-terrorismo – no iemenita, a situação é mais ambígua.

Além de Obama, o senador republicano de origem hispânica, Marco Rubio, também falou ontem, na tradicional resposta opositora ao State of the Union. O teor, obviamente, assim como no caso do presidente, foi a defender as bandeiras de seu partido. A diferença é que o jovem político da Flórida respondeu em inglês e em espanhol, enquanto o atual ocupante da Casa Branca é incapaz de construir uma frase na língua de Cervantes por ser monoglota.

Rubio lembra muito Obama em alguns sentidos, apesar de estar em lado oposto ideologicamente, a não ser na questão da imigração, na qual os dois se aproximam. Jovem, espetacular orador, mesmo bebendo um singelo gole da água no meio do discurso, ele também é de uma minoria. Sei que é cedo para apontá-lo como candidato republicano em 2016, pois há pelo menos quatro adversários de peso (Christie, Rand Paul, Jeb Bush e Ryan). Mas Rubio tem tudo para ser o Obama republicano e liderar o partido nos próximos anos.

