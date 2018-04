Morre Anthony Shadid, correspondente do New York Times em Beirute e símbolo dos árabes-americanos

no twitter @gugachacra

“I knew I wanted to be a journalist. And not just a journalist, but a journalist in the Middle East, and to go back to the Arab world and try to understand what it meant to be Lebanese”

Anthony Shadid, do New York Times

Acordei de manhã para ler uma reportagem do Anthony Shadid no New York Times e, em vez disso, vi na primeira página do jornal a notícia “At Work in Syria, Times Correspondent dies”, com a foto do maior correspondente internacional da atualidade, detentor de dois prêmios Pulitzer e, certamente, favorito para receber o terceiro neste ano, superando lendas como Thomas Friedman.

Shadid estava na Síria próximo à fronteira com a Turquia para cobrir os movimentos armados da oposição. Havia cruzado de um país para o outro por baixo de um arame farpado e seguido a cavalo com seus guias e o fotógrafo do jornal. Nos dias seguintes, teve uma crise de asma e morreu.

A causa de sua morte pode parecer irônica. Em coberturas como esta, o maior temor é o de morrer em um atentado, de ser seqüestrado, de ser alvo de uma bala perdida. O próprio Shadid quase morreu no ano passado por duas vezes. Na primeira, foi preso pelo regime de Kadafi na Líbia. Na segunda, quando havia entrado também clandestinamente na Síria para cobrir os levantes. No fim, teve uma morte comum, demonstrando apenas o lado humano dos jornalistas.

Existe todo o romantismo ao redor da vida dos correspondentes. Mas nós também temos doenças graves, amamos e sentimos saudades de quem deixamos para trás. No caso de Shadid, a sua mulher, Nada Bakri, que era a número dois do New York Times em Beirute.

Nos EUA, estudantes de jornalismo sonhavam ter uma carreira praticamente perfeita como a de Shadid, que viveu em Bagdá e Beirute, cobrindo as guerras do Iraque e do Líbano. Mesmo jornalistas profissionais o idolatravam. Hoje mesmo, discuti a morte dele com a Luciana Coelho e Samy Adghirni, correspondentes da Folha em Washington e Teerã respectivamente e que também já correram graves riscos em coberturas.

Shadid também era um símbolo para toda a comunidade árabe-americana. Certamente, nunca um repórter com esta origem conseguiu ter uma voz tão proeminente no jornalismo americano como Shadid, especialmente em um tema como Oriente Médio. Sua família era originalmente de Marjayoun, no Líbano, e imigrou para Oklahoma. Poderia ter vindo parar no Brasil e hoje o repórter talvez se chamasse Antonio Shadid. Era uma época em que irmãos se dividiam entre os EUA, Canadá, Brasil e Argentina quando deixavam estas vilas libanesas e imigravam para este lugar chamado “América”, onde Detroit e São Paulo teriam, na cabeça deles, a mesma distância que Beirute e Damasco.

Como outros descendentes, incluindo eu, Shadid sempre teve a marca das suas origens na sua personalidade e na sua carreira. No próximo mês, publicaria o livro sobre a reconstrução da casa de seus antepassados em Marjayoun. Certamente, irei comprar e ler assim que for publicado. E recomendo para os estudantes de jornalismo e também para os descendentes de libaneses e sírios no Brasil.

