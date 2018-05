Não acreditem em previsões para as primárias republicanas

no twitter @gugachacra

Se tiver problemas para comentar, leia texto em laranja no final

Uma semana atrás, Mitt Romney era o favorito absoluto para ser o adversário de Barack Obama nas eleições de novembro. O ex-governador de Massachusetts havia vencido o cáucus em Iowa e as primárias de New Hampshire, algo inédito para um pré-candidato que não seja o ocupante da Casa Branca. Ele também liderava as pesquisas na Carolina do Sul e na Flórida. Parecia imbatível.

Hoje, Romney foi derrotado por mais de dez pontos percentuais por Newt Gingrich, ex-presidente do Congresso dos EUA nos anos 1990, que se reergueu e massacrou os seus rivais na Carolina do Sul. Para complicar a situação do ex-governador, sua vitória do cáucus em Iowa foi revertida por erros na contagem de votos e o senador islamofófico e homofóbico Rick Santorum acabou sendo declarado vencedor.

Daqui dez dias, temos a Flórida pela frente. Hoje, analistas afirmam que Gingrich conseguiu o momentum e Romney está em queda. Outros não descartam a entrada de Jeb Bush, irmão e filho de ex-presidentes. Porém, nas primárias republicanas, tudo é chute. Os comentaristas lembram os das mesa redondas de futebol. Erram o tempo todo. Como afirmou ontem o libertário Ron Paul, tudo pode mudar daqui uma semana.

Assim como no Brasil, os Estados americanos têm perfis distintos entre si. New Hampshire é mais moderado e liberal. A Carolina o Sul possui características bem mais conservadoras, de um sul que ainda guarda nas bandeiras confederadas no alto das casas as marcas de uma época racista que “O Vento Levou”. Naturalmente, o resultado nestes dois Estados seria diferente. No Estado sulista, Romney sofreu preconceito por mórmon. No Estado do norte, os eleitores consideravam intragável uma figura hipócrita como Gingrich, , que diz considerar os palestinos uma invenção. Na Flórida, teremos uma mistura das duas votações anteriores e certamente o resultado será mais decisivo.

No restante das primárias, sabemos apenas que Gingrich seguirá com bons desempenhos nos debates. Ao mesmo tempo, a multimilionária campanha de Romney deve levantar o envolvimento com a Freddie Mac e Fannie Mãe, responsáveis diretas pela crise econômica de 2008. Paul se focará, como ele próprio assume, nos Estados onde há caucus, não primárias. Para Santorum, ficou mais complicado. Mas nas primárias republicanas, tudo é possível.

_____________________

Muitos leitores estão com problemas para comentar. Estamos tentando resolver estas dificuldades técnicas o quanto antes. Tanto eu como o Ariel Palacios estamos dando início a esta nova era de comentários no Portal do Estadão. Por enquanto, vocês podem comentar através de um perfil no Facebook ou do email do Hotmail. O segundo caso facilita muito para quem não quiser se expor. Obviamente, o número de comentário diminuiu no novo sistema. Ao mesmo tempo, a qualidade dos debates melhorou. Os ataques anti-semitas e islamofóbicos praticamente desapareceram

Quem tiver problemas, por favor, me escreva no gchacra at hotmail.com. Também podem enviar comentários para este email que eu publico com o nome de vocês no espaço destinado ao meu comentário

Mais uma vez, desculpem os problemas

abs

Guga

______________________

Leiam ainda o blog Radar Global. Acompanhem também a página do Inter do Estadão no Facebook

Comentários islamofóbicos, anti-semitas e anti-árabes ou que coloquem um povo ou uma religião como superiores não serão publicados. Tampouco ataques entre leitores ou contra o blogueiro. Pessoas que insistirem em ataques pessoais não terão mais seus comentários publicados. Não é permitido postar vídeo. Todos os posts devem ter relação com algum dos temas acima. O blog está aberto a discussões educadas e com pontos de vista diferentes. Os comentários dos leitores não refletem a opinião do jornalista

O jornalista Gustavo Chacra, correspondente do jornal “O Estado de S. Paulo” e do portal estadão.com.br em Nova York e nas Nações Unidas desde 2009, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já fez reportagens do Líbano, Israel, Síria, Cisjordânia, Faixa de Gaza, Jordânia, Egito, Turquia, Omã, Emirados Árabes, Iêmen e Chipre quando era correspondente do jornal no Oriente Médio. Participou da cobertura da Guerra de Gaza, Crise em Honduras, Crise Econômica nos EUA e na Argentina, Guerra no Líbano, Terremoto no Haiti e crescimento da Al-Qaeda no Iêmen. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires. Este blog foi vencedor do Prêmio Estado de Jornalismo, empatado com o blogueiro Ariel Palacios